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Viral Video: మొదటిసారి ఎయిర్‌పోర్టుకు.. ఈ సామాన్యుడి ఆనందం చూశారా.! స్టన్ అవ్వాల్సిందే

Viral Video: జీవితంలో మొదటిసారి విమానం ఎక్కేటప్పుడు కలిగే ఆనందం వర్ణనాతీతం.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 July 2026 10:05 AM IST
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Viral Video: మొదటిసారి ఎయిర్‌పోర్టుకు.. ఈ సామాన్యుడి ఆనందం చూశారా.! స్టన్ అవ్వాల్సిందే

Viral Video: జీవితంలో మొదటిసారి విమానం ఎక్కేటప్పుడు కలిగే ఆనందం వర్ణనాతీతం. ఎయిర్‌పోర్టులో ఒక వ్యక్తి చూపిన అమాయకపు సంతోషం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా, ఈ ఆసక్తికర వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఆకాశంలో విహరించాలని, విమానం ఎక్కాలని ఎంతోమంది సామాన్యులు కలలు కంటుంటారు. ఆ కల నిజమైనప్పుడు కలిగే ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో మొదటిసారి ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న సందర్భం అది. ఆయన ముఖంలో కనిపించిన ఆనందం, ఉత్సాహం చూస్తుంటే ఎవరైనా సరే పులకించిపోవాల్సిందే. ఆ క్షణాలను చూసిన ఒక వ్యక్తి ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా, అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.

సాధారణ మధ్యతరగతి వ్యక్తికి విమాన ప్రయాణం అనేది ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఆ వ్యక్తి ఉత్సాహాన్ని చూస్తుంటే, ఆయన గతాన్ని, కష్టాలను మరిచి ఆ క్షణాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ వీడియో వేలమంది మనసులను తాకగా, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు దీనిపై వెంటనే స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఈ వీడియో తన ముఖంపై చిరునవ్వును తెచ్చిందని, ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. దేశంలోని ప్రతి సామాన్యుడు విమానంలో ప్రయాణించే పరిస్థితులను కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సామాన్యులకు సైతం విమాన ప్రయాణం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా సామాజిక సమానత్వాన్ని సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.

కాగా, ఒక సామాన్యుడి ఆనందాన్ని మంత్రి గుర్తించి ఇలా స్పందించడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విమాన ప్రయాణ సేవలు సామాన్యులకు మరింత చేరువ కావాలని, టికెట్ ధరలు కూడా అందుబాటులో ఉండాలని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు సామాన్యుల కలలను నిజం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం అభినందనీయం.

భవిష్యత్తులో దేశంలోని ప్రతి మారుమూల ప్రాంతం నుండి విమాన ప్రయాణాలు సాధ్యమవ్వాలని, ఎంతోమంది ఆశయాలు నెరవేరాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ద్వారా విమానయాన రంగంపై సామాన్యుల్లో ఉన్న ఆసక్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడేలా విమానయాన వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యం నెరవేరాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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