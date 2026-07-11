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Viral Video: ఏనుగు.. పెద్దపులిని రక్షించిందా? వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు నిజం ఇదే.!

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ఒక ఏనుగు వరద నీటిలో చిక్కుకున్న పెద్దపులిని రక్షించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. జంతువుల మధ్య ఉన్న ప్రేమను చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. కానీ, ఇది నిజం కాదని.. ఆ వివరాలు ఇలా..

Ravi
By Ravi
Published on: 11 July 2026 7:20 PM IST
Viral Video
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Viral Video: ఏనుగు.. పెద్దపులిని రక్షించిందా? వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు నిజం ఇదే.!

Viral Video: ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా కాలంలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో రకాల వీడియోలు మన మొబైల్ స్క్రీన్ల మీద ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జంతువులకు సంబంధించిన క్యూట్ వీడియోలు లేదా ఆపదలో ఉన్న మూగజీవాలను కాపాడే దృశ్యాలు కనిపిస్తే చాలు, మనం వెంటనే వాటిని మన స్నేహితులతో పంచుకోవడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తాము. తాజాగా ఇంటర్నెట్‌లో ఇలాంటి ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో భయంకరమైన వరద నీటిలో చిక్కుకుని ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఒక పెద్దపులిని, ఒక ఏనుగు ఎంతో చాకచక్యంగా రక్షించినట్లుగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ దృశ్యం నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. అందరూ దీనిని నిజం అని నమ్మి చాలా విస్తృతంగా అన్ని మాధ్యమాలలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసిన వారు ఆశ్చర్యంతో పాటుగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జంతువుల మధ్య ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఒక వైపు వరద ఉధృతికి పులి భయపడుతుంటే, ఏనుగు తన వీపు మీద లేదా తొండంతో దానికి సురక్షితంగా ఆశ్రయం కల్పించిన ఈ వీడియో చూసి అందరూ ఎంతో భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు. కానీ, అసలు నిజం తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యానికి గురి అవుతారు. ఫ్యాక్ట్ చెక్ నిపుణులు ఈ వైరల్ వీడియోను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఒక సంచలన విషయాన్ని ఇప్పుడు బయటపెట్టారు. అదేమిటంటే, ఈ వీడియోలో మనకు కనిపిస్తున్నది ఏదీ కూడా వాస్తవం కాదు. ఇది పూర్తిగా ఒక ఫేక్ వీడియో అని చాలా స్పష్టంగా తేల్చిచెప్పారు. ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అత్యంత నైపుణ్యంతో ఈ కల్పిత వీడియోను సృష్టించారు. అది కేవలం కంప్యూటర్ మాయాజాలం మాత్రమే అని నిపుణులు ధృవీకరించారు.

ఇలాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో సులభంగా తెలుసుకోవడం సామాన్యులకు చాలా కష్టంగా మారిపోయింది. ఈ వైరల్ వీడియోను మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, అందులో కొన్ని స్పష్టమైన ఏఐ లోపాలు మనకు ఇట్టే కంటికి కనిపిస్తాయి. ఏనుగు, పులి కదలికలు ఏమాత్రం సహజంగా లేకపోవడం, వరద నీటి ప్రవాహం, వాటి నీడలు ఒకదానికొకటి సరిగ్గా సరిపోలకపోవడం వంటివి దీనికి కొన్ని ప్రధానమైన ఉదాహరణలు. అయినప్పటికీ, మొదటి చూపులో ఇది ఎంతో అద్భుతంగా, నిజంగా జరిగినట్లు అనిపించడంతో నెటిజన్లు ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా గుడ్డిగా నమ్మేసి దీన్ని లక్షల సంఖ్యలో షేర్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. సాంకేతికత పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇలాంటి ఫేక్ వార్తలు సమాజంలో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అనేది ఒక అక్షరసత్యం. ప్రజలు ఇలాంటి విషయాలలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని టెక్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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