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Viral: దెయ్యాలతో రాత్రి గడిపితే నెలకు రూ.31 వేల జీతం.! జపాన్‌లో వింత ఉద్యోగం..

Viral: జపాన్‌లో ఒక విచిత్రమైన ఉద్యోగం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 21 July 2026 9:28 AM IST
Viral
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Viral: దెయ్యాలతో రాత్రి గడిపితే నెలకు రూ.31 వేల జీతం.! జపాన్‌లో వింత ఉద్యోగం..

Viral: ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కానీ, జపాన్‌లో పుట్టుకొచ్చిన ఈ కొత్త వృత్తి మాత్రం చాలా భిన్నమైనది, ఆశ్చర్యకరమైనది. జపాన్‌లో కొన్ని ఇళ్లలో గతంలో హత్యలు, ఆత్మహత్యలు లేదా అనుమానాస్పద మరణాలు సంభవించి ఉంటాయి. ఇటువంటి ఇళ్లను స్థానికులు 'జికో బుక్కెన్' అని పిలుస్తారు. అటువంటి ఇళ్లలో దెయ్యాలు తిరుగుతాయనే మూఢనమ్మకం లేదా భయం కారణంగా చాలామంది వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అద్దెకు తీసుకోవడానికి ముందుకు రారు. దీనివల్ల వేలాది ఇళ్లు ఖాళీగా పడి ఉంటున్నాయి.

ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా జపాన్‌లోని రియల్ ఎస్టేట్, ప్రాపర్టీ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీలు ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాయి. 'కచిమోడ్' వంటి కంపెనీలు ఆయా ఇళ్లలోకి సాహసికులను రాత్రిపూట పంపిస్తున్నాయి. రాత్రి 10 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు ఆ ఇంట్లో గడపడానికి ఈ ప్రత్యేక పరిశోధకులను నియమిస్తున్నారు. ఈ సేవ కోసం ప్రాపర్టీ యజమానులు సుమారు 88,000 యెన్లు (మన భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం దాదాపు రూ. 31 వేల నుండి రూ. 52 వేల వరకు) చెల్లిస్తున్నారు.

ఈ రాత్రి బస సమయంలో ఆ వ్యక్తులు వీడియో కెమెరాలు, ఆడియో రికార్డర్లు, థర్మల్ ఇమేజింగ్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రో మేగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిటెక్టర్లను ఉపయోగించి గది ఉష్ణోగ్రత, శబ్దాలు, ఇతర మార్పులను నిశితంగా పరిశీలిస్తారు. రాత్రి ఎలాంటి అసాధారణ కార్యకలాపాలు జరగలేదని నిర్ధారించుకున్నాక, ఆ ఇల్లు పూర్తిగా సురక్షితమైనదని ఒక సర్టిఫికేట్ జారీ చేస్తారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రాపర్టీ యజమానులు భవిష్యత్తులో ఆ ఇళ్లను సులభంగా విక్రయించడానికి లేదా అద్దెకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

కాగా, ఈ వినూత్న ఉద్యోగం ద్వారా భయాలను తొలగించి ఖాళీ ఇళ్లకు డిమాండ్ కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తుండటం విశేషం. సాధారణ ప్రజల్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాలను పోగొట్టేందుకు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాహసం చేయగలవారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారుతుండగా, ప్రాపర్టీ యజమానులకు నష్టాల నుండి విముక్తి లభిస్తోంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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