Home స్పెషల్స్Viral Story : CS గ్రాడ్యుయేట్‌కు షాక్.. చివరకు రాపిడో రైడర్.!

Viral Story : CS గ్రాడ్యుయేట్‌కు షాక్.. చివరకు రాపిడో రైడర్.!

Viral Story : ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ మార్కులతో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం కోసం ఏకంగా 500కు పైగా కంపెనీలకు అప్లై చేశాడు.. కానీ ఒక్కటంటే

G Krishna
Published on: 5 July 2026 2:25 PM IST
Viral-Story
X

Viral-Story

Viral Story : ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ మార్కులతో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం కోసం ఏకంగా 500కు పైగా కంపెనీలకు అప్లై చేశాడు.. కానీ ఒక్కటంటే ఒక్క జాబ్ ఆఫర్ కూడా రాలేదు. చివరకు చేతిలో ఉన్న సేవింగ్స్ కూడా అయిపోవడంతో, బతుకు బండిని నెట్టడానికి రోజూ ఉదయం 6 గంటలకే బైక్ వేసుకుని రాపిడో రైడర్‌గా రోడ్లపైకి వస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'X' లో వైరల్ అవుతున్న ఒక హృదయ విదారక పోస్ట్, నేటి తరం ఫ్రెషర్స్ ఎదుర్కొంటున్న నిరుద్యోగ సమస్యకు అద్దం పడుతోంది.

హెల్మెట్‌పై ఉన్న కాలేజీ స్టిక్కర్ చూసి..

'X' యూజర్ నిరాజ్ ఇటీవల ఒక రాపిడో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ స్టోరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. రైడర్ హెల్మెట్‌పై ఉన్న ఒక ప్రముఖ కాలేజీ స్టిక్కర్‌ను గమనించిన నిరాజ్, అతనితో మాటలు కలిపాడు. ఆ సంభాషణలోనే సదరు రైడర్ తన ఉద్యోగ వేట గురించిన చేదు నిజాన్ని పంచుకున్నాడు. ఈ ఏడాది కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ సాధించినప్పటికీ, ఐటీ మార్కెట్ దారుణంగా ఉండటంతో 500కు పైగా ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని, అందుకే ఖర్చుల కోసం రాపిడో రైడర్‌గా మారానని సదరు యువ ఇంజనీర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

'నేను ఇంటర్వ్యూలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాననే మా పేరెంట్స్ అనుకుంటున్నారు'

అన్నింటికంటే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఆ యువకుడు రాపిడో నడుపుతున్న విషయం వాళ్ల తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. అతను ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడని వారు నమ్ముతున్నారు. తన పరిస్థితిని చెబితే వారు ఎక్కడ కంగారు పడతారో, ఆ బాధను ఎలా వివరించాలో తెలియకనే తాను నిజాన్ని దాచేశానని ఆ యువకుడు చెప్పాడు. అయితే, మార్కెట్‌పై ఎలాంటి కోపం, అసంతృప్తి చూపించకుండా.. "ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఇలాగే ఉంది బ్రో" అంటూ అతను ఆ పరిస్థితిని అంగీకరించిన తీరు తనను ఎంతగానో కదిలించిందని నిరాజ్ పేర్కొన్నాడు.

కదిలిస్తున్న పోస్ట్.. వేలాది మంది ఫ్రెషర్స్ ఆవేదన

ఈ ఉదంతాన్ని నిరాజ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ.. "ఇది కేవలం ఒకరి సమస్య కాదు, చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ప్రస్తుతం ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారు" అని రాసుకొచ్చాడు. ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవ్వడంతో వేలాది మంది నెటిజన్లు, ముఖ్యంగా యువత తమ ఇలాంటి అనుభవాలనే కామెంట్లలో పంచుకుంటున్నారు. మంచి అకడమిక్ రికార్డులు ఉన్నా, వందల కొద్దీ అప్లికేషన్లు పెట్టినా కనీసం ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ కూడా రావడం లేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చదువుకున్న చదువుకు, మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఉద్యోగ అవకాశాలకు మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. కెరీర్‌లో మొదటి అడుగు వేయడానికి ఐటీ మార్కెట్ కఠినంగా మారడంతో, ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులైన ఫ్రెషర్స్ తమ కలల ఉద్యోగం వచ్చే వరకు ఇలాంటి తాత్కాలిక పనులను ఆశ్రయించక తప్పడం లేదు.

Rapido RiderComputer Science GraduateIT JobsFreshersViral Story
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X