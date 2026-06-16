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మీ కళ్లకు పరీక్ష.. 15 సెకన్లలో 3 తేడాలను గుర్తించగలరా?.. చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యారు!

Sparrow Puzzle: ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్స్ పజిల్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Rishvik
Published on: 16 Jun 2026 7:58 PM IST
Sparrow Puzzle
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మీ కళ్లకు పరీక్ష.. 15 సెకన్లలో 3 తేడాలను గుర్తించగలరా?.. చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యారు!

Sparrow Puzzle: మెదడుకు పదును పెట్టే బ్రెయిన్ టీజర్స్, ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్స్, స్పాట్ ది డిఫరెన్స్ పజిల్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవి కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా.. మన పరిశీలనా శక్తి, ఏకాగ్రత, సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రత్యేకించి రెండు ఒకేలా కనిపించే చిత్రాల మధ్య దాగి ఉన్న తేడాలను గుర్తించే పజిల్స్ మన మెదడుకు మంచి వ్యాయామంలా పనిచేస్తాయి. మొదటి చూపులో రెండు చిత్రాలు ఒకేలా కనిపించినప్పటికీ.. వాటిలో కొన్ని సూక్ష్మమైన మార్పులు దాగి ఉంటాయి. వాటిని గుర్తించడానికి పదునైన దృష్టి, ఏకాగ్రత అవసరం.

పిచ్చుక పజిల్.. మీ పరిశీలనా శక్తికి పరీక్ష:

ప్రస్తుతం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్న ఒక ఆసక్తికరమైన పజిల్‌లో చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్న పిచ్చుకకు సంబంధించిన రెండు చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫొటోలు దాదాపు ఒకేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. వాటి మధ్య మూడు తేడాలు దాగి ఉన్నాయి. ఈ తేడాలను గుర్తించేందుకు మీకు కేవలం 15 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉంది. నిర్ణీత సమయంలో మూడు తేడాలను గుర్తిస్తే.. మీ పరిశీలనా నైపుణ్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు.

తేడాలను గుర్తించారా?:

చిత్రాలను నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాత కూడా తేడాలు కనిపించకపోతే.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా మంది మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఈ ఛాలెంజ్‌ను పూర్తి చేయలేరు. అయితే కొంచెం ఓపికగా గమనిస్తే.. సమాధానం సులభంగా దొరుకుతుంది. 15 సెకన్ల సమయంలో పూర్తి చేయకుంటే.. ఇంకా సమయం తీసుకోండి. అయినా కూడా మీరు కనిపెట్టకపోతే.. కింద ఇచ్చిన సమాధానాలను చూడండి.

ఈ మూడు తేడాలే సమాధానం:

1. పిచ్చుక తల భాగం

పిచ్చుక తలపై ఉన్న జుట్టు/ఈకల ఆకారం రెండు చిత్రాల్లో ఒకేలా లేదు. ఈ ప్రాంతాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే చిన్న మార్పు కనిపిస్తుంది.

2. తోక దగ్గర మార్పు:

పిచ్చుక తోక భాగంలో ఉన్న గీతలు లేదా రంగు నమూనాలో స్వల్ప తేడా ఉంది. ఇది వెంటనే కనిపించకపోయినా.. కాస్త నిశితంగా గమనిస్తే గుర్తించవచ్చు.

3. కాళ్లు/గోళ్లు:

పిచ్చుక చెట్టు కొమ్మను పట్టుకున్న కాళ్ల దగ్గర గోళ్ల ఆకృతిలో చిన్న మార్పు ఉంది. ఇది ఈ పజిల్‌లో గుర్తించడానికి కాస్త కష్టమైన తేడాగా చెప్పవచ్చు.

ఇలాంటి పజిల్స్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

స్పాట్ ది డిఫరెన్స్ తరహా పజిల్స్‌ను తరచూ పరిష్కరించడం వల్ల మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది. ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి, పరిశీలనా నైపుణ్యాలు మెరుగుపడటంతో పాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఇవి మంచి మానసిక వ్యాయామంగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఛాలెంజ్‌ను మీరు పూర్తి చేసి ఉంటే అభినందనలు. మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఈ పజిల్‌ను పంచుకుని.. వారు ఎంత వేగంగా తేడాలను గుర్తిస్తారో పరీక్షించండి.

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Rishvik

Rishvik

2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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