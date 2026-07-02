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Daycare: నరకకూపంగా మారిన డేకేర్ సెంటర్..వాషింగ్ మెషీన్లలో పిల్లల్ని పెట్టి దారుణంగా

Daycare: బెంగళూరులోని క్యాప్‌జెమిని బ్రూక్‌ఫీల్డ్ క్యాంపస్ డేకేర్ సెంటర్ లో పసిపిల్లలపై కేర్‌టేకర్లు జరిపిన అమానుష వికృత చేష్టలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి.

Naresh.k
Published on: 2 July 2026 3:22 PM IST
Daycare
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Daycare: నరకకూపంగా మారిన డేకేర్ సెంటర్..వాషింగ్ మెషీన్లలో పిల్లల్ని పెట్టి దారుణంగా

Bangalore Capgemini Daycare: కన్నబిడ్డలను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటారని, లక్షల రూపాయల ఫీజులు పోసి కార్పొరేట్ క్యాంపస్‌లలోని శిశు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వదిలితే.. అక్కడ ఆ పసిపిల్లలకు నరకం చూపించారు కొందరు కేర్‌టేకర్లు. బెంగళూరులోని ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం క్యాప్‌జెమిని బ్రూక్‌ఫీల్డ్ క్యాంపస్‌లో వెలుగుచూసిన ఈ ఘోరం, ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రుడిని వణికించేలా చేస్తోంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఉంటూ, తమ పిల్లలు తమకు చెంతనే సురక్షితంగా ఉన్నారనుకున్న ఐటీ నిపుణుల నమ్మకాన్ని కొందరు మహిళలు నిలువునా వంచించారు. ఏడుస్తున్న పసిపిల్లలను వాషింగ్ మెషీన్లలో బంధించడం, టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేలతో నోట్లోకి నీళ్లు కొట్టడం లాంటి విస్మయకరమైన క్రూరత్వానికి పాల్పడ్డారు.

జూన్ 25న ఈ అమానుషం బయటపడింది. డేకేర్ సెంటర్‌లో పిల్లలను వేధిస్తున్న దృశ్యాలు వాట్సాప్ ద్వారా జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగానికి చేరాయి. ఈ వీడియోలను చూసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైన లీగల్ కమ్ ప్రొబేషన్ అధికారి తిలకేష్ కుమార్ వెంటనే స్పందించారు. ఆయన ఇచ్చిన అధికారిక ఫిర్యాదు మేరకు బెంగళూరు నగర పరిధిలోని హెచ్‌ఏఎల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఐదుగురు సిబ్బందిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది.

పిల్లలను ప్రేమతో చూసుకోవాల్సిన ఈ ఐదుగురు మహిళలు.. పసిపిల్లలపై చూపిన వికృత చేష్టలు వింటే ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంది. పసిపిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే, వారిని భయపెట్టడానికి రన్నింగ్ లేదా ఖాళీ వాషింగ్ మెషీన్లలో పెట్టి మూసేసేవారు. నీటితో నిండిన సన్నని పైపుల మార్గాల్లోకి, ఇరుకైన ప్రదేశాల్లోకి పిల్లలను బలవంతంగా తోసి అక్కడే వదిలేసేవారు. బాత్‌రూమ్‌లలో కుక్కడం ఒక ఎత్తయితే.. వారు ఏడుపు ఆపనప్పుడు టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేలను నేరుగా వారి ముఖాలపై, నోటిలోకి కొట్టి ఊపిరి ఆడకుండా చేసేవారు. తమ ప్రాంగణంలోనే పిల్లలు సురక్షితంగా ఉన్నారని ఆఫీసు పనుల్లో మునిగిపోయిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు.. తమ పిల్లలపై జరుగుతున్న ఈ అమానుషాన్ని చూసి గుండె పగిలేలా ఏడుస్తున్నారు అని ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఘటనపై వైట్‌ఫీల్డ్ డివిజన్ డిసిపి సైదులు అడవత్ స్పందిస్తూ.. కేసు నమోదు చేశామని, దర్యాప్తు వేగవంతం చేశామని తెలిపారు. నిందితులైన ఐదుగురు మహిళలకు నోటీసులు జారీ చేసి, కఠినంగా విచారిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఈ ఉదంతంపై క్యాప్‌జెమిని సంస్థ తక్షణమే స్పందించింది. మా ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాల భద్రత, శ్రేయస్సే మాకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత. ఈ ఘటనపై పోలీసుల విచారణకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నాం. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా బ్రూక్‌ఫీల్డ్ క్యాంపస్‌లోని డేకేర్ కేంద్రాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నాం అని కంపెనీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ఘటన కార్పొరేట్ డేకేర్ సెంటర్ల పర్యవేక్షణపై ఎన్నో ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. సిబ్బందిని నియమించుకునేటప్పుడు వారి మానసిక స్థితిని, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ను తనిఖీ చేయకపోవడం ఎంత పెద్ద ప్రమాదమో ఇది నిరూపించింది.



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Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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