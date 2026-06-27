Viral: యువర్ ఆనర్.! దిస్ ఇజ్ ఏఐ లాయర్.. కట్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ. 57 కోట్ల విజయం..
Viral: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు న్యాయస్థానాల్లోనూ తన సత్తా చాటుతోంది. ఇటీవల యూకే, అమెరికాల్లో ఏఐ చాట్బోట్స్ సాయంతో కొందరు వ్యక్తులు ఏకంగా కోర్టు కేసులు గెలిచారు.
Viral: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తోంది. ఇప్పుడు న్యాయస్థానాల్లోనూ ఏఐ తన సత్తా చాటుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఒకప్పుడు అనుభవజ్ఞులైన మనుషులు మాత్రమే చేసే న్యాయవాద వృత్తిలో ఇప్పుడు ఏఐ చాట్బోట్స్ ప్రవేశించి అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాయి.
ఇటీవల యూకేలో జరిగిన ఓ సంఘటన దీనికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఒక వ్యక్తి తన ఫీజుల బాకీకి సంబంధించిన వివాదంలో 'గార్ఫీల్డ్ ఏఐ' అనే చాట్బోట్ సహకారంతో వాదించి ఆ కేసులో విజయం సాధించాడు. ఇది కేవలం యూకేకే పరిమితం కాలేదు. అంతకుముందు అమెరికాలోనూ ఓ ట్రయల్ లాయర్ మెటా, గూగుల్ లాంటి టెక్ దిగ్గజ సంస్థలపై ఏఐ సాంకేతికత సాయంతో పోరాడి ఏకంగా రూ. 57 కోట్ల భారీ పరిహారం కేసును గెలుచుకున్నాడు. ఇలాంటి విజయాలు న్యాయరంగంలో ఏఐ ప్రాముఖ్యతను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
కోర్టులకు అవసరమైన సంక్లిష్టమైన లీగల్ డాక్యుమెంట్లు డ్రాఫ్ట్ చేయడం, పాత కేసుల పూర్వాపరాలను విశ్లేషించి విలువైన న్యాయ సలహాలు ఇవ్వడంలో ఈ ఏఐ చాట్బోట్లు అత్యంత వేగంగా, కచ్చితత్వంతో పనిచేస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ టెక్నాలజీ మరింత అందుబాటులోకి వస్తే, ఖరీదైన లాయర్ల ఫీజులు భరించలేని సామాన్యులకు న్యాయపరమైన ప్రక్రియలు మరింత సులువు అవుతాయని న్యాయ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఏఐ లాయర్ల రాక సామాన్యులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.