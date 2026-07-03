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Viral Love Story: ఆమెకు 72.. అతనికి 22.. అలా ఎలా సెట్ చేశావ్ మామ

Viral Love Story: 50 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నా ప్రేమ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు 22 ఏళ్ల డేనియల్, 72 ఏళ్ల అమెరికన్ కోటీశ్వరురాలు ఎలియనోర్ హేస్.

Naresh.k
Published on: 3 July 2026 12:57 PM IST
Viral Love Story
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Viral Love Story: ఆమెకు 72.. అతనికి 22.. అలా ఎలా సెట్ చేశావ్ మామ

Daniel Ramirez - Eleanor Hayes: ప్రేమకు వయసుతో పని లేదు.. సరిహద్దులు, అడ్డంకులు అసలే ఉండవు అనే మాటను మనం అప్పుడప్పుడు వింటూనే ఉంటాం. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వినూత్న ప్రేమ కథ ఈ మాటను మరోసారి అక్షరాలా నిజం చేసింది. తనకంటే ఏకంగా 50 ఏళ్లు పెద్దదైన, 72 సంవత్సరాల వృద్ధురాలిని ఒక 22 ఏళ్ల యువకుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఈ విలక్షణ జంట కథ ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రేమ కథ డొమినికన్ రిపబ్లిక్‌కు చెందిన 22 ఏళ్ల డేనియల్ రామిరెజ్, అమెరికాకు చెందిన 72 ఏళ్ల ఎలియనోర్ హేస్‌లది. డేనియల్ తన కుటుంబం నడుపుతున్న ఒక చిన్న కేఫ్‌లో సహాయం చేసేవాడు. సుమారు రెండేళ్ల క్రితం, అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాకు చెందిన కోటీశ్వరురాలైన రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్టర్ ఎలియనోర్ హేస్ విహారయాత్ర కోసం పుంటా కానాకు వచ్చినప్పుడు వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది.

ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే క్రమంలో ఆ కాఫీ పరిచయం కాస్తా గాఢమైన ప్రేమగా వికసించింది. చివరకు ఇరు దేశాల సరిహద్దులను, వయసు అంతరాలను దాటి.. గత నెలలో మయామిలో అత్యంత ఆత్మీయుల సమక్షంలో ఒక చిన్న వేడుకలో వీరిద్దరూ వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యారు. 50 ఏళ్ల భారీ వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ, తమ మధ్య ఉన్న బంధం చాలా బలమైనదని ఈ జంట చెబుతోంది. మీడియా ప్రతినిధులతో డేనియల్ మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

ఆమె నా జీవితం.. మేము ఒకరినొకరు ఎంతగానో ప్రేమించుకుంటున్నాం. వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. ఆమె నన్ను పక్కాగా అర్థం చేసుకుంటుంది. మళ్లీ స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా జీవించడం నేను ఆమెకు నేర్పిస్తున్నాను. ఇక ఎలియనోర్ మాట్లాడుతూ.. తన మొదటి భర్త మరణం తర్వాత తీవ్ర ఒంటరితనంలో మునిగిపోయిన తనకు, డేనియల్ రూపంలో ఒక నిజమైన, నిజాయితీ గల భాగస్వామి దొరికాడని ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. ఈ పెళ్లి వార్త ఎలియనోర్ పిల్లలను కొద్దిగా గందరగోళంలో పడేసినప్పటికీ, ఇంటర్నెట్‌ను మాత్రం ఊపేస్తోంది.

@psychological అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్‌లో షేర్ చేసిన ఈ జంట ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్‌గా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది ప్రేమ కాదు బ్రదర్.. ఆ అబ్బాయి కేవలం ఆమె వెనక ఉన్న భారీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌ను చూసి పడిపోయాడని కొందరు, డబ్బు ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని చెప్పడానికి ఇదే ఉదాహరణ అని మరికొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Daniel RamirezEleanor HayesViral Love Story
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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