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Daultabad: ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిన మహానేత వైఎస్ఆర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి!

Daultabad: సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్‌లో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి 77వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. దుబ్బాక నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి

KARUNAKAR, DUBBAK
Published on: 8 July 2026 4:39 PM IST
Daultabad
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Daultabad: ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిన మహానేత వైఎస్ఆర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి!

దౌల్తాబాద్: మాజీ ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి 77వ జయంతి సందర్భంగా సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు. తధనంతరం వై.యస్.ఆర్ గారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించరు ఆయన ప్రజాసేవలను, సంక్షేమ పాలనను స్మరించుకున్నారు.

చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, దివంగత ముఖ్యమంత్రి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహానేత అని పేర్కొన్నారు. రైతులు, పేదలు, విద్యార్థులు, మహిళలు, వృద్ధులు ఇలా సమాజంలోని ప్రతి వర్గం సంక్షేమమే ధ్యేయంగా అనేక ప్రజాహిత పథకాలను అమలు చేసి ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా స్థానం సంపాదించుకున్నారని అన్నారు.

వైఎస్సార్ గారి ఆశయాలు, ప్రజాసేవా స్ఫూర్తి నేటి తరానికి ఆదర్శమని, ఆయన చూపిన మార్గంలో నడుస్తూ ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

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KARUNAKAR, DUBBAK

KARUNAKAR, DUBBAK

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