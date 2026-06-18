Siddipet: ప్రభుత్వానికి జర్నలిస్టుల హెచ్చరిక.. ‘ఛలో హైదరాబాద్’ పిలుపునిచ్చిన మహిపాల్ రెడ్డి!
Siddipet: జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో 'ఛలో హైదరాబాద్' పిలుపు.
Siddipet: తెలంగాణ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మామిడి సోమయ్య పిలుపు తలపెట్టిన ఛలో హైదరాబాద్ కు జర్నలిస్టులు తరలి రావాలనీ టి డబ్ల్యూ జే ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సత్తు మహిపాల్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు జిల్లా కేంద్రంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ
జర్నలిస్టుల సమస్య పరిష్కారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి హైదరాబాద్ కు తరలివచ్చే జర్నలిస్టులతో అసెంబ్లీ వద్ద గల గన్ పార్క్ నుంచి ప్రదర్శన ప్రారంభమవుతుందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో జర్నలిస్టులతో పాటు వివిధ పత్రికల నిర్వహకులు, కేబుల్ టీవీ నిర్వాహకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ జర్నలిస్టుల పట్ల స్వరాష్ట్రంలోనే పాలకుల వివక్ష కొనసాగుతుందని, ముఖ్యంగా చిన్న మధ్య తరహా పత్రికలకు, వాటిలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులకు తీరని అన్యాయం జరిగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.