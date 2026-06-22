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Habshipur: హబ్సీపూర్ గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించిన ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్!

Habshipur: సిద్దిపేట జిల్లా హబ్సీపూర్ మహాత్మ జ్యోతిబా ఫూలే గురుకుల పాఠశాలను రాష్ట్ర ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య సందర్శించారు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 22 Jun 2026 7:53 AM IST
Habshipur
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Habshipur: హబ్సీపూర్ గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించిన ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్!

సిద్దిపేట జిల్లా: హబ్సీపూర్ లోని మహాత్మ జ్యోతిబా ఫూలే గురుకుల పాఠశాలను రాష్ట్ర ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య సందర్శించారు.ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో జరుగుతున్న కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి, వాటి పురోగతిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అలాగే విద్యార్థులకు అందుతున్న విద్యా, వసతి, భోజన మరియు ఇతర మౌలిక సదుపాయాల గురించి ఆరా తీసి,అన్ని వసతులు సక్రమంగా అందుతున్నాయా అని విద్యార్థులు మరియు సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

విద్యార్థుల సంక్షేమం, నాణ్యమైన విద్య అందించడంలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు ఉండకూడదని సంబంధిత అధికారులకు సూచనలు చేశారు.విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బలోపేతమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గురుకులాల్లో ఉత్తమ విద్యతో పాటు అన్ని వసతులు కల్పించడం మన బాధ్యత" అని ఈ సందర్భంగా శ్రీ బక్కి వెంకటయ్య గారు పేర్కొన్నారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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