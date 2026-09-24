Siddipet: గాజులపల్లిలో వినాయక మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదానం
Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లా గాజులపల్లిలో ఘనంగా వినాయక నవరాత్రి వేడుకలు. మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు.
సిద్దిపేట: వినాయక నవరాత్రుల సందర్భంగా సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ మండలం గాజులపల్లి గ్రామంలో వివేకానంద యూత్ సభ్యులు ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడి మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఈ పూజా కార్యక్రమానికి మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ మద్దెల స్వామి, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గణేష్ పంచమి, ఎస్సీ సెల్ మండల అధ్యక్షుడు బొర్రోళ్ల స్వామి, యూత్ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ప్రధాన కార్యదర్శి బాలశేఖర్ రెడ్డి హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.
అనంతరం యూత్ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో నాయకులు పాల్గొని భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని వడ్డించారు.
ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ వినాయకుడి కృపతో ప్రజల జీవితాల్లోని విఘ్నాలు తొలగిపోవాలని ఆకాంక్షించారు. మండల ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని, గ్రామాల్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనాలని, రైతులకు పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని వినాయకుడిని ప్రార్థించినట్లు వారు తెలిపారు.