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Dubbak: మాచిన్ పల్లి అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో ఘనంగా 'పోషణ మాస' వేడుకలు

Dubbak: సిద్దిపేట జిల్లా మాచిన్ పల్లి అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో పోషణ మాస వేడుకలు. పౌష్టికాహారం, తొలి 1,000 రోజుల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 26 Sept 2026 4:55 PM IST
Dubbak
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Dubbak: మాచిన్ పల్లి అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో ఘనంగా 'పోషణ మాస' వేడుకలు

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దుబ్బాక: సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజక వర్గంలో ని ఇందుప్రియాల్ సెక్టర్ పరిధిలోని మాచిన్ పల్లి ఫస్ట్ అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో 'పోషణ మాసం' కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామ ఉపసర్పంచ్ పెద్దోళ్ల కవిత మరియు అంగన్వాడీ టీచర్ రాధిక,పద్మ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐసీడీఎస్ (ICDS) సూపర్వైజర్ గిరిజ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా గిరిజ మాట్లాడుతూ... పిల్లల పోషణ, సమగ్ర బాలల అభివృద్ధి మరియు ప్రాథమిక విద్య ప్రాముఖ్యతపై పలు అంశాలను వివరించారు. అనంతరం అంగన్‌వాడీ కేంద్రం/గ్రామ-వార్డు స్థాయిలో ECCE దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు.

పాఠశాలల మార్పిడిపై అవగాహన పై అంగన్‌వాడీ నుంచి ప్రాథమిక పాఠశాలలకు పిల్లల సాఫీ మార్పిడి (Smooth Transition) ప్రాముఖ్యతపై తల్లిదండ్రులకు స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించారు. గర్భిణులు, బాలింతలు మరియు చిన్న పిల్లలు తీసుకోవాల్సిన పౌష్టికాహారం, అలాగే తల్లి-బిడ్డ ఆరోగ్య సంరక్షణలో మొదటి 1000 రోజుల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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