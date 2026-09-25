Jagadevpur: టీపీఎఫ్ విద్యా బస్సు యాత్రపై ఆంక్షలు: ఆకునూరి మురళి ఆగ్రహం
Jagadevpur: సిద్దిపేట జిల్లా తీమ్మాపూర్లో తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ బస్సు యాత్ర బృందం తలపెట్టిన 'బడి నిద్ర'ను పోలీసులు అడ్డుకోవడంపై మాజీ ఐఏఎస్ ఆకునూరి మురళి మండిపడ్డారు.
Jagadevpur: సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మండలంలో తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (టీపీఎఫ్) చేపట్టిన ‘విద్యా చైతన్య బస్సు యాత్ర’కు పోలీస్ ఆంక్షలు ఎదురయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సమాన విద్య, సరైన సౌకర్యాలు కల్పించాలనే డిమాండ్తో టీపీఎఫ్ బృందం నిర్వహిస్తున్న ఈ యాత్ర శుక్రవారం జగదేవ్పూర్ మండలంలోని తీమ్మాపూర్ గ్రామానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు వారు తలపెట్టిన ‘బడి నిద్ర’ కార్యక్రమాన్ని అధికారులు అడ్డుకోవడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
హైదరాబాద్లోని కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రభుత్వ పాఠశాలలను తీర్చిదిద్దాలని, విద్యార్థులందరికీ సమాన విద్యా హక్కు కల్పించాలని బస్సు యాత్ర సభ్యులు స్థానిక గ్రామస్తులతో చర్చించారు. అనంతరం పాఠశాల సమస్యల తీవ్రతను చాటిచెప్పేందుకు బడి వరండాలోనే నిద్రించాలని నిర్ణయించుకోగా, ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల పేరుతో స్థానిక పాఠశాల గేటుకు తాళాలు వేయడంపై టీపీఎఫ్ నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఆకునూరి మురళి మాట్లాడుతూ.. విద్యా పరిరక్షణ కోసం శాంతియుతంగా చేపడుతున్న కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలిపే హక్కును కాలరాయవద్దని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. తమ యాత్రలో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్లు, డీఎస్పీలు, ప్రొఫెసర్లు, డాక్టర్లు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు ఉన్నారని, ఎటువంటి హింసకు తావులేకుండా యాత్ర సాగుతుంటే పోలీసులు తమ సభ్యుల వివరాలు సేకరిస్తూ భయాందోళనలకు గురిచేయడం సరికాదని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలకు అడ్డంకులు సృష్టించడం విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు.