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Siddipet: కన్న కొడుకును తన చేతులతో సాగనంపిన తండ్రి.. హృదయ విదారక దృశ్యం

Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లా లక్ష్మాపూర్ కాలనీలో విషాదం. 30 ఏళ్ల యువకుడు నవీన్ గౌడ్ అకాల మరణంతో కంటతడి పెట్టిస్తున్న తండ్రి వేదన.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 26 Sept 2026 5:07 PM IST
Siddipet
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Siddipet: కన్న కొడుకును తన చేతులతో సాగనంపిన తండ్రి.. హృదయ విదారక దృశ్యం

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సిద్దిపేట: కన్న తండ్రికి ఇంతటి కష్టం మరొకటి ఉండదేమో..సిద్దిపేట జిల్లా మల్లన్న సాగర్ ముంపు గ్రామం, గజ్వెల్ పట్టణం లక్ష్మాపూర్ ఆర్ అండ్ ఆర్ కాలనీకి చెందిన చెన్న యాదగౌడ్ కుమారుడు నవీన్ గౌడ్ (30) అకాల మరణం ఆ కుటుంబాన్నే కాదు..

గ్రామం మొత్తాన్ని కన్నీటిలో ముంచింది.ఎవరినీ నొప్పించకుండా, అందరితో ఆప్యాయంగా మెలిగిన నవీన్‌కు గ్రామంలో మంచి పేరుంది. అలాంటి మంచి మనిషి చిన్న వయసులోనే దూరం కావడంతో లక్ష్మాపూర్ ప్రజలు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు.

కొడుకు తనకు తలకొరివి పెడతాడని కలలు కన్న తండ్రి.. చివరకు తన కన్న కొడుకుకే తలకొరివి పెట్టాల్సి రావడం ఎంతటి దురదృష్టం..!

కళ్ల ముందే పెంచి, తన జీవితానికి అండగా నిలుస్తాడనుకున్న కొడుకును.. తన చేతులతోనే చివరి మజిలీకి సాగనంపాల్సి వచ్చిన ఆ తండ్రి వేదనను చూసి అక్కడున్న ప్రతి హృదయం బరువెక్కింది.కొడుకును కోల్పోయిన బాధకు ఓదార్పు ఉండొచ్చు.కానీ కొడుకుకు తండ్రి చేతులతోనే అంతిమ వీడ్కోలు ఇవ్వాల్సిన వేదనకు మాటలు మాత్రం ఉండవు.నవీన్ మరణంతో లక్ష్మాపూర్ శోకసంద్రంగా మారింది.

SiddipetNaveen Goud DeathEmotionalTelangana
Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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