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Siddipet: రామేశ్వరంపల్లిలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రారంభించిన చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి

Siddipet: సిద్దిపేట జిల్లా రామేశ్వరంపల్లిలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రారంభించిన దుబ్బాక కాంగ్రెస్ ఇన్‌చార్జి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. లబ్ధిదారులకు శుభాకాంక్షలు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 26 Sept 2026 5:04 PM IST
Siddipet
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Siddipet: రామేశ్వరంపల్లిలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రారంభించిన చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి

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సిద్దిపేట: సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్ పేట భూంపల్లి మండలం రామేశ్వరంపల్లి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించుకున్న బొట్ల సురేష్,శిరీష లబ్ధిదారుల గృహప్రవేశ మహోత్సవానికి దుబ్బాక నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా నూతన గృహాన్ని సందర్శించిన చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకున్న కుటుంబాలతో మాట్లాడి వారి ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంత ఇంటి కలను నిజం చేయడమే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో అక్బర్ పేట భూంపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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