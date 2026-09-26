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Toguta: ఆత్మకూరు బాల్ లింగం యాదవ్ మృతికి బీఆర్‌ఎస్ సంతాపం

Toguta: సిద్దిపేట జిల్లాలో ఆత్మకూరు బాల్ లింగం యాదవ్ మృతి పట్ల బీఆర్‌ఎస్ మండలాధ్యక్షుడు జీడిపల్లి రాంరెడ్డి తీవ్ర సంతాపం. కుటుంబ సభ్యులకు పరామర్శ.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 26 Sept 2026 5:01 PM IST
Toguta
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Toguta: ఆత్మకూరు బాల్ లింగం యాదవ్ మృతికి బీఆర్‌ఎస్ సంతాపం

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తొగుట: సిద్దిపేట జిల్లా తొగుట మండలంలోని చందాపూర్ గ్రామానికి చెందిన స్నేహితులు ఆత్మకూరు రాజు యాదవ్ తండ్రి, చందాపూర్ ఉప సర్పంచ్ ఆత్మకూరు శ్రీకాంత్ యాదవ్ తాత ఆత్మకూరు బాల్ లింగం యాదవ్ మృతి పట్ల బీఆర్‌ఎస్ తొగుట మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు జీడిపల్లి రాంరెడ్డి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

చందాపూర్ సర్పంచ్ చంద లావణ్య స్వామితో కలిసి బాల్ లింగం యాదవ్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి, ఆయన భౌతిక కాయానికి నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. బాల్ లింగం యాదవ్ మృతి కుటుంబానికి తీరని లోటని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.

ఈ కష్ట సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యంగా ఉండాలని రాంరెడ్డి ఆకాంక్షించారు. పరామర్శించిన వారిలో నాయకులు మాజీ సర్పంచ్ నర్సేట్టి మల్లేశం, బండారు స్వామి గౌడ్, బొడ్డు భూమయ్య, ఆంజనేయులు, అనిల్, కిషన్, నరేందర్, పడాల స్వామి, కత్తుల రమేష్, సుతారి రాంబాబు తదితరులు ఉన్నారు..

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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