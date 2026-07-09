Dubbaka: సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యం ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి!
Dubbaka: నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి నిధులు కోరామని ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు
దుబ్బాక: నియోజకవర్గ సమగ్ర అభివృద్ధే తమ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక బిఆర్ఎస్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, రోడ్లు, మున్సిపల్ అభివృద్ధి, విద్యా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు.
దుబ్బాకకు 200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మంజూరు చేసినందుకు సీఎంకు ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ స్కూల్ ద్వారా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, వసతులు కల్పిస్తామన్నారు.
వర్షాకాలం నేపథ్యంలో ఇరిగేషన్ కాలువలు, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య పనులపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. రైతులకు యూరియా, డీఏపీ ఎరువులు అందుబాటులో ఉంచుతామని, సమస్యలుంటే తమకు తెలియజేయాలని కోరారు.కేసీఆర్ స్కూల్లో డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, విద్యార్థులకు మెరుగైన వాతావరణం కల్పిస్తామని చెప్పారు.