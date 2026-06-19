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Siddipet: అవినీతి అధికారులకు రఘునందన్ రావు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!

Siddipet: అవినీతి అధికారులపై మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 19 Jun 2026 10:10 AM IST
Siddipet
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Siddipet: అవినీతి అధికారులకు రఘునందన్ రావు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!

సిద్దిపేట: ప్రజలకు సేవలు అందించాల్సిన అధికారులు లంచాలు అడగడం అత్యంత దురదృష్టకరమని, అలాంటి అవినీతి అధికారులను ఉపేక్షించేది లేదని మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల పరిధిలోని మల్లుపల్లి గ్రామంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన సందర్భంగా గ్రామస్తులు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జరుగుతున్న అవినీతి వ్యవహారాలపై ఎంపీ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ల జారీ విషయంలో జాప్యం చేయడం, పౌతి నమోదు కోసం భారీ మొత్తంలో లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నా రని గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేశారు.

దీంతో ఆగ్రహించిన ఎంపీ రఘునందన్ రావు వెంటనే సంబంధిత రెవెన్యూ అధికారులతో పాటు ఆర్డీఓతో ఫోన్లో మాట్లాడి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూ లంచాలు అడిగే అధికారులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే తానే డబ్బులు ఇచ్చి అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు పట్టిస్తానని హెచ్చరించారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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