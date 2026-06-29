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Dubbaka: నీలకంఠ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, సంఘ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

Dubbaka: దుబ్బాకలో నీలకంఠ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ మరియు సంఘ భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య ప్రారంభించారు.

KARUNAKAR, DUBBAK
Published on: 29 Jun 2026 3:07 PM IST
Dubbaka
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Dubbaka: నీలకంఠ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, సంఘ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

Dubbaka: సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలోని నీలకంఠ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్,అలాగే నీలకంఠ సంఘ భవనాన్ని దుబ్బాక శాసనసభ్యులు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య సంయుక్తంగా ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దుబ్బాక పట్టణంలో వ్యాపార అభివృద్ధికి ఇటువంటి ఆధునిక వాణిజ్య సముదాయాలు ఎంతో దోహదపడతాయని అన్నారు. స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు, పట్టణ అభివృద్ధికి కూడా ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

అనంతరం ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య గారిని మున్సిపల్ చైర్మన్, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లను సంఘ అధ్యక్షులు సంఘ సభ్యులు శాలువాతో సన్మానం చేసి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీరామ్ సంగీత రవీందర్,వైస్ చైర్మన్ ఆశ సులోచన స్వామి,మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు.

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KARUNAKAR, DUBBAK

KARUNAKAR, DUBBAK

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