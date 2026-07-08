Dubbaka: ఇంటర్మీడియట్ కమిషనర్ చొరవతో అప్రెంటిస్షిప్ మేళాలు జాబ్స్!
Dubbaka: కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన వొకేషనల్ జాబ్ మేళాలో దుబ్బాక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలకు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు.
దుబ్బాక: వొకేషనల్ జాబ్ మేళాలో తమ కళాశాలకు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారని సిద్దిపేట దుబ్బాక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సీహెచ్ చంద్రయ్య తెలిపారు.
మంగళవారం నాడు సికింద్రాబాద్ కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాకు తమ కళాశాల నుంచి వొకేషనల్ గ్రూపులకు చెందిన విద్యార్థులు హాజరు కాగా ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ షిప్, ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్, కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రూపులకు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారన్నారు.
ఇంటర్మీడియట్ కమిషనర్ అభిలాష అభినవ్ చొరవతో ఈనెల 6, 7, 13, 14 తేదీల్లో వొకేషనల్ విద్యార్థులకు అప్రెంటిస్ షిప్ కమ్ జాబ్ మేళాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు.
వివిధ సంస్థలు, పరిశ్రమలు ఆయా మేళాలకు విచ్చేసి, విద్యార్థులను ఎంపిక చేసుకుంటున్నాయని అన్నారు. అందులో భాగంగా మంగళవారం నాడు సికింద్రాబాద్ కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో ఈ మేళాకు హాజరైన తమ కళాశాల విద్యార్థులు నలుగురికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్నారు.