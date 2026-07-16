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Husnabad: హుస్నాబాద్ ఫీజు బకాయిల కోసం ఏబీవీపీ వినూత్న నిరసన

Husnabad: హుస్నాబాద్‌లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిల విడుదల కోరుతూ ఏబీవీపీ ఆందోళన. ముఖ్యమంత్రి చిత్రపటానికి రక్తంతో అభిషేకానికి యత్నం, విద్యార్థుల అరెస్టు.

CH SRINIVAS, HUSNABAD
Published on: 16 July 2026 3:35 PM IST
Husnabad
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Husnabad: హుస్నాబాద్ ఫీజు బకాయిల కోసం ఏబీవీపీ వినూత్న నిరసన

హుస్నాబాద్: సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఏబీవీపీ విద్యార్థి సంఘం నాయకులు వినూత్న నిరసన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పెండింగ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల చిత్రపటాలకు రక్తంతో అభిషేకం చేయడానికి యత్నించారు.

అక్కడే ఉన్న పోలీసులు వారిని అడ్డుకొని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నీళ్లు అడిగిన రైతులను రక్తం చల్లుకొని పంటలు పండించుకోమని అన్నారని ఏబీవీపీ విద్యార్థి సంఘం నాయకుడు ఆదిత్య ఆరోపించారు. విద్యార్థులమైన తాము కూడా ముఖ్యమంత్రికి రక్తాన్ని సమర్పిస్తామని, తమకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఉద్యోగాలు అడిగిన నిరుద్యోగులను ఎండ్రింగ్ తాగి చావమని, రైతులు నీళ్లు అడిగితే రక్తం చల్లుకోమని, విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ లు అడిగితే రోడ్డుపాలైన విడుదల చేయనంటూ ముఖ్యమంత్రి పట్టింపు లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పరిపాలన చేతకాకపోతే ముఖ్యమంత్రి తన పదవికి రాజీనామా చేసి సమర్ధులైన ఇతర మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి పదవిని అప్పగించాలన్నారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు.

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CH SRINIVAS, HUSNABAD

CH SRINIVAS, HUSNABAD

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