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Dubbaka: దుబ్బాకలో సబ్సిడీపై కంది విత్తనాల పంపిణీ.. సాగు పెంచాలని ఏడీఏ పిలుపు

Dubbaka: దుబ్బాక రైతు వేదికలో MANP పథకం కింద ఎల్ఆర్జీ 133 రకం కంది విత్తనాలు రాయితీపై పంపిణీ. పప్పు దినుసుల సాగు పెంచాలన్న ఏడీఏ మల్లయ్య.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 3 July 2026 8:44 AM IST
Dubbaka
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Dubbaka: దుబ్బాకలో సబ్సిడీపై కంది విత్తనాల పంపిణీ.. సాగు పెంచాలని ఏడీఏ పిలుపు

దుబ్బాక: పప్పు దినుసు పంటల సాగు విస్తీర్ణం పెంచడానికి నాణ్యమైన విత్తనాలను రైతులకు అందించడానికి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్ ఫర్ ఆత్మనిర్బరత ఇన్ పల్సెస్ (MANP) పథకంలో భాగంగా కందులు ఎల్ ఆర్ జి 133 రకం విత్తనాలను రాయితీపై రైతు వేదిక సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నందు దుబ్బాక ఏడిఏ కాంపాటి మల్లయ్య రైతులకు అందజేశారు.

వాతావరణ పరిస్థితులు దృష్టిలో ఉంచుకొని, పంటల మార్పిడి పాటిస్తూ పప్పు దినుసు పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి నాణ్యమైన విత్తనాలు ప్రభుత్వం ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నారు కాబట్టి రైతులు కంది విత్తనాలను సబ్సిడీ ద్వారా పొంది పప్పు దినుసుల పంటలను విస్తీర్ణం పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారి M ప్రవీణ్ ,AEO లు,సంతోష్,హరీష్, మనోజ్ఞ, కవిత,ఆనూష,రైతులు పాల్గొన్నారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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