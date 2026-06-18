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Dubbak: పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి.. రఘునందన్ రావుపై ప్రశంసల జల్లు!

Dubbak: దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ కాలనీల అభివృద్ధికి మెదక్ ఎంపీ మాధవనేని రఘునందన్ రావు రూ. 201 లక్షల కేంద్ర నిధులను మంజూరు చేయించారు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 18 Jun 2026 10:21 AM IST
Dubbak
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Dubbak: పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి.. రఘునందన్ రావుపై ప్రశంసల జల్లు!

సిద్దిపేట జిల్లా: దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని వివిధ గ్రామాల్లో SC &ST కాలనీ లకు 201 లక్షల కేంద్ర నిధులు మంజూరు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ నుండి NREGS నిధులు ద్వారా దుబ్బాక నియోజకవర్గం , వివిధ మండలాల్లోని గ్రామాలకు ,ఒక్కొక్క గ్రామానికి 8లక్షలు / 5 లక్షలు రూపాయల చొప్పున మొత్తం 201 లక్షల రూపాయల నిధులను గౌరవ మెదక్ పార్లమెంటు సభ్యులు మాధవనేని రఘునందన్ రావు మంజూరు చేయించారు.

ఈ నిధుల ద్వారా ఎస్సీ ,ఎస్టీ కాలనీలలో సిసి రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం ద్వారా అభివృద్ధి జరగనుంది.రాజకీయాలు, రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా, దుబ్బాక నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం బిజెపి సర్పంచులు, ప్రజా ప్రతినిధులు లేని గ్రామాల్లో కూడా కేంద్రం లోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ నుంచి నుంచి నిధులు మంజూరు చేయించడం ద్వారా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో గౌరవ ఎంపి గారు పాలుపంచుకుంటున్నారు. ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు చేస్తూ, ఎన్నికల తర్వాత కేవలం ప్రాంత అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వ్యక్తిగా రఘునందన్ ముందున్నారు,

Raghunandan RaoDubbakDevelopmentBJP
Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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