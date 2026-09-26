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Dubbak: ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు

Dubbak: దుబ్బాక పట్టణంలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు. ఐలమ్మ పోరాట పటిమను కొనియాడిన రజక సంఘం నాయకులు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 26 Sept 2026 5:14 PM IST
Dubbak
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Dubbak: ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు

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దుబ్బాక: నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీర వనిత, చిట్యాల (చాకలి) ఐలమ్మ, బహుజన ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక రజక సంఘం అధ్యక్షులు కంచర్ల స్వామి, ఉపాధ్యక్షుడు కారంకంటి వెంకటేష్, ప్రధాన కార్యదర్శి కంచర్ల శివకుమార్, క్యాషియర్లు కంచర్ల ప్రవీణ్, రాజు పేర్కొన్నారు.

దుబ్బాక పట్టణంలోని దుబ్బాక రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొని చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూల మాల వేసి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ..నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చాకలి ఐలమ్మ ప్రదర్శించిన ధైర్యసాహసాలు, ప్రజాస్వామిక పోరాటాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాయని కొనియాడారు.భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరి నుంచి విముక్తి కోసం సాగిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఐలమ్మ ప్రదర్శించిన తెగువ, పౌరుషం తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని చాటి చెప్పారు.

DubbakChakaali Ilamma JayantiRajaka SangamTelangana
Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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