Home తెలంగాణసిద్దిపేటDubbaka: నిధుల మంజూరుతో దుబ్బాకలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల సంబరాలు!

Dubbaka: నిధుల మంజూరుతో దుబ్బాకలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల సంబరాలు!

Dubbaka: రూ. 200 కోట్ల భారీ నిధులతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మంజూరు చేయడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పట్టణ కేంద్రంలో సంబరాలు నిర్వహించారు.

KARUNAKAR, DUBBAK
Published on: 8 July 2026 7:53 PM IST
Dubbaka
X

Dubbaka: నిధుల మంజూరుతో దుబ్బాకలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల సంబరాలు!

దుబ్బాక: రూ.200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మంజూరు చేసినందుకు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి,ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రి గడ్డం వివేక్‌,చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గార్ల చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేసిన దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు.

ఈ సందర్భంగా దుబ్బాక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కొంగరి రవి, పట్టణ అధ్యక్షులు మల్లు గారి రామచంద్ర రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ దుబ్బాక నియోజకవర్గనికి అభివృద్ధికి మరో కీలక అడుగు పడిందని దుబ్బాక నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.

నియోజకవర్గంలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఏర్పాటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసి విడుదల చేయడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

dubbakayoung indiacheruku srinivas reddyintegrated schoolcm revanth reddycelebrations
KARUNAKAR, DUBBAK

KARUNAKAR, DUBBAK

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X