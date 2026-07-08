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Dubbaka: రాయపోల్ మండలంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ!

Dubbaka: రాయపోల్ మండలం రామారం గ్రామానికి చెందిన కుమ్మరి ఆంజనేయులుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహాయ నిధి (CMRF) నుండి రూ. 35,000 చెక్కు మంజూరైంది.

KARUNAKAR, DUBBAK
Published on: 8 July 2026 8:18 PM IST
Dubbaka
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Dubbaka: రాయపోల్ మండలంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ!

దుబ్బాక: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సహాయ నిధి నుండి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సహకారంతో సిద్దిపేట జిల్లా రాయపోల్ మండలం రామారం గ్రామానికి చెందిన కుమ్మరి ఆంజనేయులుకు 35,000/- చెక్కు అందజేయడం జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో రాయపోల్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జాల దుర్గ ప్రసాద్ ముదిరాజ్ గారు, రామారం గ్రామ సర్పంచ్ ఉషిగారి స్వామి రెడ్డబోయిన గోపాల్ గారు, వార్డ్ మెంబెర్స్ వంజరి చంద్రం, ఎలుక కృష్ణ చంద్ర రెడ్డి వడ్ల దేవయ్య ఎలుక నాగులు చాకలి నర్సింలు కుమ్మరి నర్సింలు మన్నే శ్రీను బక్కోళ్ల స్వామి హన్మంత్ సత్తయ్య పెరుమాని స్వామి బాలరాజు వంజరి సతీష్ మొదలగునవారు పాల్గొన్నారు.

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KARUNAKAR, DUBBAK

KARUNAKAR, DUBBAK

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