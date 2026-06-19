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Daultabad: దౌల్తాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాల్లో పాల్గొన్న చెరుకు

Daultabad: సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ మండలంలో ఘనంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 19 Jun 2026 11:12 AM IST
Daultabad
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Daultabad: దౌల్తాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాల్లో పాల్గొన్న చెరుకు

సిద్దిపేట జిల్లా: దౌల్తాబాద్ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో నూతనంగా నిర్మించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశ కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ కార్యక్రమాల్లో దుబ్బాక నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొని ఇళ్లను ప్రారంభించారు.

మండలంలోని చెట్ల నర్సంపల్లి, ఇందుప్రియల్, సూరంపల్లి గ్రామాల్లో లబ్ధిదారుల నూతన గృహప్రవేశ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొని కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చెట్ల నర్సంపల్లిలో దుబాసిరాజమణి-వెంకటయ్య, ఇందుప్రియల్‌లో గుంటి గంగోత్రి-శ్రీనివాస్, సూరంపల్లిలో బండి నవనీత-ఇలియాజర్ కుటుంబాలు తమ కొత్త ఇళ్లలోకి గృహప్రవేశం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. పేదల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా వేలాది కుటుంబాల సొంతింటి కల నెరవేరుతోందని పేర్కొన్నారు. అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు చేరేలా కృషి చేస్తు ఉంటాము అని తెలిపారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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