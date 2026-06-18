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Boppapur: బొప్పాపూర్ సర్కారు బడిలో అక్షరాభ్యాసాల సందడి!

Boppapur: సిద్దిపేట జిల్లా బొప్పాపూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ, అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.

Chindam Karunakar, Dubbak
Published on: 18 Jun 2026 2:10 PM IST
Boppapur
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Boppapur: బొప్పాపూర్ సర్కారు బడిలో అక్షరాభ్యాసాల సందడి!

బొప్పాపూర్: సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్ పేట భూంపల్లి మండలం బొప్పాపూర్ గ్రామంలోని ఎం.పి.యు.పి.ఎస్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నేడు విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు నూతనంగా చేరిన చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించబడింది.

ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పటికే 20 మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నూతనంగా ప్రవేశం పొందడం పట్ల గ్రామ ప్రజలు, తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా బొప్పాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ మాధవనేని భాను ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి గ్రామ పంచాయతీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని, విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యా వాతావరణం కల్పించేందుకు అవసరమైన అభివృద్ధి పనులను రానున్న రోజుల్లో చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు.

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Chindam Karunakar, Dubbak

Chindam Karunakar, Dubbak

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