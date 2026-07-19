Siddipet: సిద్దిపేటలో ఏబీవీపీ నేతల అర్ధరాత్రి అరెస్టులు!
Siddipet: రూ. 11,000 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల కోసం ఏబీవీపీ ఉద్యమం. సిద్దిపేటలో నేతల అక్రమ అరెస్టులను తప్పుబట్టిన జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు లక్ష్మణ్.
Siddipet: అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ABVP సిద్దిపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు రావల్సిన 11,000 వేల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ బకాయిల విడుదల కొరకు పోరాడుతున్న విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని భగ్నం చేయాలనే దురుద్దేశంతో ప్రభుత్వం అర్థరాత్రి నుంచే ఏబీవీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల ఇళ్ల వద్దకు పోలీసులు వెళ్లి అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య అని ఏబీవీపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు లక్ష్మణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపే హక్కును కూడా కాలరాస్తూ ప్రభుత్వం పోలీసు వ్యవస్థను అడ్డుపెట్టుకొని భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోందన్నారు. ప్రశ్నించే విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా తమ వైఫల్యాలను దాచుకోవాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.
రాష్ట్రంలో వేలాది మంది విద్యార్థులు పెండింగ్ స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు, హాస్టళ్లలో సరైన వసతులు లేకపోవడం, విద్యార్థి సంక్షేమ పథకాల అమలులో నిర్లక్ష్యం వంటి అనేక సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన ప్రభుత్వం వాటిపై స్పందించకుండా ఉద్యమం చేస్తున్న విద్యార్థి నాయకులను అర్థరాత్రి ఇళ్లలో నుంచి ఎత్తుకెళ్లడం అత్యంత నిరంకుశ పాలనకు నిదర్శనమని మండిపడ్డారు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విద్యార్థుల సమస్యలపై స్పందించకుండా, క్యాంప్ కార్యాలయం ముట్టడికి భయపడి పోలీసులతో అక్రమ అరెస్టులు చేయించడం సిగ్గుచేటని అన్నారు.
ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి పోలీసులను ముందుంచి ఉద్యమాలను అణచివేయడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు, నిర్బంధాలు, బెదిరింపులు, అక్రమ అరెస్టులు ఏబీవీపీని ఏమాత్రం భయపెట్టలేవని విద్యార్థుల హక్కుల సాధన కోసం తమ ఉద్యమం మరింత ఉధృతంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
అరెస్టు చేసిన ఏబీవీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని, విద్యార్థుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పెండింగ్ స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థుల గొంతును అణచివేయాలనే ప్రతి ప్రయత్నాన్ని ఏబీవీపీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా,మరింత బలంగా తిప్పికొడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. అరెస్ట్ అయినవారు స్టేట్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఆదిత్య, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఫణిందర్, సిద్దిపేట నగర కార్యదర్శి తరుణ్, హాస్టల్స్ కో కన్వీనర్ పవన్, శ్రీకాంత్, అశ్వల్, నితిన్ అరెస్ట్ అయ్యారు.