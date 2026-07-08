Rajanagaram: నెలాఖరు నాటికి వైఎస్సార్సీపీ కమిటీలు పూర్తి జక్కంపూడి!
Rajanagaram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ విభాగాల ముఖ్య నాయకులతో మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
రాజానగరం: పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈనెల 10వ తేదీ లోపు కమిటీల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. రాజకీయ చరిత్రలో గతంలో ఏ పార్టీలోనూ లేని విధంగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటులో ఒక కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టిం దని పేర్కొన్నారు.
గ్రామస్థాయిలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేం దుకు అన్ని అనుబంధ విభాగాలకు పూర్తిస్థాయిలో కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.మండలంలో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు, అన్ని గ్రామాలు అన్ని డివిజన్లకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించే విధంగా అనుబంధ కమిటీలను తయారు చేసే మన్నారు.
గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు ఐదు అంచెల విధానంలో కమి టీల నిర్మాణం చేపడు తున్నామన్నారు.ఈ నెలాఖరు నాటికి అన్ని అనుబంధ విభాగా లకు కమిటీలను ప్రకటి స్తామన్నారు. మూడు మండలాల్లో అనుబంధ విభాగాల కమిటీలు పూర్తి చేసిన తర్వాత భారీ సభ ఏర్పాటు చేసి కమిటీ నాయకులు చేపట్టాల్సిన బాధ్యతలను అప్పగిస్తా మన్నారు.
రాష్ట్రంలోనే రాజాన గరం నియోజకవర్గం కమిటీల ఏర్పాటులో ఆదర్శ వంతంగా ఉండే విధంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటు న్నమన్నారు.కమిటీల ఏర్పాటు పూర్తయిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం అరా చకాలపై డౌన్ డౌన్ ప్రారంభి స్తామని అన్నారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ వెరిఫికేషన్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ ను ఎంటర్ చేసుకుంటే ఓటిపి వస్తుందన్నారు. తర్వాత మీ వివరాలు ఎంటర్ చేసుకోవాలని సూచిం చారు.అక్షర దోషాలు లేకుండా తప్పులు సరి చేసుకోవడంతో పాటు మీ ఫోటోను అప్లోడ్ చేసుకుని పార్టీ ఐడి కార్డును పొంద వచ్చునని సూచించారు.
నియోజకవర్గంలో కమిటీల ఏర్పాటులో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడు తున్న ముఖ్య నాయకు లను బహిరంగ సభలో సత్కరిస్తామని రాజా వెల్లడించారు.నియోజకవర్గంలో ఇటీవల పూర్తి చేసిన అనుబంధ విభాగాల కమిటీల్లో ఎవరెవరికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించామో రాజా వివరించారు.
జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీల్లో కొందరి నాయ కుల పేర్లను ప్రతిపాదనలకు పంపించామన్నారు. పార్టీ అధిష్టానం నుంచి ఆమోదం లభించగానే వారి వివరా లను వెల్లడిస్తామన్నారు. గ్రామ మండల నియోజకవర్గస్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ లలో అన్ని వర్గాల నాయ కులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పిం చామన్నారు. ఇంకా ఎవరై నా మిగిలి ఉంటే వారి సేవ లను పార్టీ పరంగా వినియో గించుకుంటామన్నారు.