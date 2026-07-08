Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిDoha: దోహా ఘనంగా వైఎస్సార్ 77వ జయంతి వేడుకలు

Doha: దోహా ఘనంగా వైఎస్సార్ 77వ జయంతి వేడుకలు

Doha: ఖతార్‌లోని దోహాలో వైఎస్సార్ 77వ జయంతి వేడుకలు. ఘనంగా నివాళులర్పించిన ఖతార్ వైఎస్సార్‌సీపీ కన్వీనర్ జాఫర్ హుస్సేన్, గల్ఫ్ కో-కన్వీనర్ శశికిరణ్ మరియు అభిమానులు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 8 July 2026 9:09 PM IST
Doha
X

Doha: దోహా ఘనంగా వైఎస్సార్ 77వ జయంతి వేడుకలు

రాజోలు/దోహా (ఖతార్): ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దివంగత నేత డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి 77వ జయంతి వేడుకలు దోహాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఖతార్‌లోని అమృత రెస్టారెంట్‌లో పితాని శ్రీను, అలీమ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి ఖతార్ వైఎస్సార్సీపీ కన్వీనర్ జాఫర్ హుస్సేన్, గల్ఫ్ కో-కన్వీనర్ శశికిరణ్ అధ్యక్షత వహించారు.

ఈ సందర్భంగా నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు కలిసి కేక్ కట్ చేసి డా. వై.ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు. ఆయన ప్రజలకు అందించిన సేవలను కొనియాడుతూ పలువురు ప్రసంగించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మనీష్ రెడ్డి, వర్జిన్ బాబు, జయరాజు, రాపాక సూర్య, బాబు సికోలు, హేమంత్, ప్రకాష్ బాబు, నల్లి నాగేశ్వరావు, సోహల్, లక్ష్మణ్, హరినాథ్ రెడ్డి, వాసతప్ప, వర్ధనపు ప్రకాష్‌తో పాటు పలువురు వైఎస్సార్సీపీ అభిమానులు పాల్గొన్నారు.

YS Rajasekhara Reddy77th Birth AnniversaryDohaYSRCP
PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X