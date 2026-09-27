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Razole: రాజోలులో సెలవు రోజున, వర్షంలోనూ వీఆర్ఏల ఆందోళన!

Razole: రాజోలులో వీఆర్ఏల సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం 12వ రోజు కొనసాగింపు. వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి నిరసన తెలిపిన వైనం.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 27 Sept 2026 12:28 PM IST
Razole
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Razole: రాజోలులో సెలవు రోజున, వర్షంలోనూ వీఆర్ఏల ఆందోళన!

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Razole: తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం వీఆర్ఏలు చేపట్టిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం 12 వ రోజు ఆదివారం సెలవు రోజున కూడా కొనసాగింది. గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలను సైతం లెక్కచేయకుండా తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. వర్షంలో తడుస్తూనే తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు తమ సమస్యలపై తక్షణమే స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు.

సెలవు రోజైనా.. వర్షం కురుస్తున్నా తమ నిరసనను విరమించకుండా కొనసాగించడం ద్వారా తమ సమస్యలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో ప్రభుత్వం గుర్తించాలని వీఆర్ఏలు కోరారు. ఎన్నో రోజులుగా వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు చేపడుతున్నప్పటికీ సంబంధిత అధికారులు, ప్రభుత్వం నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన లేకపోవడం పట్ల వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ ఆందోళనను కేవలం ఒక నిరసనగా కాకుండా, తమ జీవనోపాధికి సంబంధించిన న్యాయమైన సమస్యగా ప్రభుత్వం పరిగణించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

వీఆర్ఏలు మాట్లాడుతూ.. తమ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు అధికారులు ఇకనైనా చొరవ తీసుకుని వెంటనే చర్చలు జరపాలని కోరారు. అర్హత కలిగిన వీఆర్ఏలకు పదోన్నతులు కల్పించాలని, పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, నామినీ వీఆర్ఏలను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న తరహాలో తమ జీతాలను పెంచి, తమ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని కోరారు.

వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా నిరసన కొనసాగిస్తున్న తమ పరిస్థితిని అధికారులు ప్రత్యక్షంగా గమనించి, సమస్యల పరిష్కారానికి తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని వీఆర్ఏలు విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ డిమాండ్లపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చి, చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని కోరారు. సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే తమ ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేయాల్సి వస్తుందని వారు స్పష్టం చేశారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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