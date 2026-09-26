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Rajahmundry: అర్హులందరికీ టిడ్కో ఇళ్లు..కమిషనర్ రాహుల్ మీనా!

Rajahmundry: రాజమండ్రిలో అర్హులైన లబ్ధిదారులందరికీ టిడ్కో ఇళ్లు కేటాయించాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా అధికారులను ఆదేశించారు.

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY
Published on: 26 Sept 2026 4:49 PM IST
Rajahmundry
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Rajahmundry: అర్హులందరికీ టిడ్కో ఇళ్లు..కమిషనర్ రాహుల్ మీనా!

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Rajahmundry: నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో అర్హులైన లబ్ధిదారులందరికీ టిడ్కో ఇల్లు కేటాయించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా పేర్కొన్నారు. నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్ నందు టిడ్కో ఇళ్ల కేటాయింపు, లబ్ధిదారుల ఎంపికపై సచివాలయ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీలు మరియు వీఆర్వోలతో శనివారం ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మేరకు ప్రయోజనం అందేలా పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు.

ఇంటి కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి దరఖాస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అర్హతలను నిర్ధారించాలన్నారు. దరఖాస్తుల పరిశీలనలో పారదర్శకత, నిబంధనల అమలుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. అనంతరం కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన 2.0 పథకంలో భాగంగా టిడ్కో 2.0 కింద రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో గృహాలు పొందేందుకు అర్హులైన లబ్ధిదారుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రో

డ్లు, డ్రైనేజీ, నీటి సరఫరా, విద్యుత్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు టిడ్కో గృహ సముదాయాల వద్ద పాఠశాలలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, కమ్యూనిటీ హాళ్లు, పార్కులు వంటి సామాజిక మౌలిక వసతులు కూడా కల్పించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. కనుక నగర పరిధిలో నివసిస్తున్న గృహం లేని నిరుపేదలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

అలాగే అర్హత కలిగిన వారు http://aptidco.ap.gov.in/PreliminaryDemandEntry ద్వారా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. నమోదు చేసుకున్న అనంతరం సంబంధిత వివరాలను సమీప వార్డు సచివాలయంలో సమర్పించాలని తెలిపారు. అర్హత కలిగిన దరఖాస్తుదారులను పరిశీలించి ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కమిషనర్ పి.వి.రామలింగేశ్వర్, సిటీ లెవల్ టెక్నికల్ సెల్ అధికారి రవికుమార్, ఇతర అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

RAGHAVENDRA, RAJUMUNDRY CITY

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