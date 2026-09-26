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Mummidivaram: నివాసం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డ బాధితులు!

Mummidivaram: ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలకు తాటాకిల్లు కూలిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు అప్రమత్తం కావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

M. Suneel Sastry, Mummidivaram
Published on: 26 Sept 2026 5:33 PM IST
Mummidivaram
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Mummidivaram: నివాసం కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డ బాధితులు!

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Mummidivaram: తుఫాన్ ప్రభావంతో ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో గత నాలుగు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు మల్లాయపాలెం గ్రామంలో ఓ తాటాకిల్లు కూలిపోయింది.

గ్రామానికి చెందిన పెయ్యల వెంకాయమ్మ నివాసముంటున్న తాటాకిల్లు వర్షాలకు ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులు అప్రమత్తమై వెంటనే బయటకు రావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

అయితే ఇల్లు పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

వర్షాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తమకు తాత్కాలికంగా నివాస సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు, ప్రభుత్వ పరంగా ఆర్థిక సహాయం అందించాలని బాధిత కుటుంబం కోరుతోంది.

ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి కూలిపోయిన ఇంటిని పరిశీలించి, బాధిత కుటుంబానికి తగిన సహాయం అందించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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M. Suneel Sastry, Mummidivaram

M. Suneel Sastry, Mummidivaram

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