Razole: రాజోలు శివాలయంలో ఘనంగా యాగాలు, హోమాలు.. తరలివచ్చిన భక్తులు!
Razole: డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు మండలం ములికిపల్లి గ్రామంలో శ్రీ పార్వతీ సమేత ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి వారి పునః ప్రతిష్ఠ మహోత్సవాలు
రాజోలు: రాజోలు మండలం ములికిపల్లి గ్రామంలో శ్రీ పార్వతీ సమేత ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి వారి పునః ప్రతిష్ఠ మహోత్సవాలు భక్తిశ్రద్ధల మధ్య ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
ఆలయ పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తికావడంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ మహోత్సవాల్లో భాగంగా వేద పండితులు ప్రత్యేక పూజలు, యాగాలు, హోమాలు నిర్వహించారు.
ఉదయం నుంచి ఆలయ ప్రాంగణంలో మంత్రోచ్ఛారణలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.
ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించగా, గ్రామస్థులు మరియు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.
పునః ప్రతిష్ఠ మహోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పలు ధార్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా సాగేందుకు గ్రామ ప్రజలు, ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. మహోత్సవాలు నిర్ణీత తేదీల వరకు వైభవంగా కొనసాగనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు