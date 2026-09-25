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Samalkot: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ‘స్వచ్ఛత హి సేవా’ కార్యక్రమం!

Samalkot: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ‘స్వచ్ఛత హి సేవా’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ నివారణ మరియు చెత్త విభజనపై ప్రయాణికులకు అధికారులు అవగాహన కల్పించారు.

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM
Published on: 25 Sept 2026 7:48 AM IST
Samalkot
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Samalkot: సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్‌లో ‘స్వచ్ఛత హి సేవా’ కార్యక్రమం!

Short News

Samalkot: భారతీయ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ‘స్వచ్ఛత హి సేవా - 2026’ కార్యక్రమాలు సెప్టెంబర్ 17 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు జరగనున్నాయి.

ఇందులో భాగంగా గురు వారం*సామర్లకోట జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్* లో చెత్త గురించి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో భాగం గా ప్లాస్టిక్ ను రీ యూస్ చెయ్యడం గురించి,చెత్త 4 రకాలుగా విభజన చేస్తూ (గ్రీన్, బ్లూ, రెడ్, బ్లాక్) గ్రీన్ తడి చెత్త ఇది మరల ఎరువు గా ఉపయోగించు అని వివరించారు. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ వద్దు క్లాత్ బ్యాగ్స్ వాడండి అని చెప్పారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 32 మంది పాల్గొన్నారు. డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి స్టేషన్ మేనేజర్ రమేష్, హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ కళ్యాణి, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ గిరి, CTI రమణ, SSE s, డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్, ప్రయాణికులు మరియు కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్ పాల్గొని స్టేషన్ ను శుభ్రం చేశారు.

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JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

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