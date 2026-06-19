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Sakhinetipalli: కలెక్టర్ చొరవతో దుబాయ్ నుండి కోనసీమకు చేరిన బాధితుడు

Sakhinetipalli: దుబాయ్‌లో వీసా గడువు ముగిసి ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్న సఖినేటిపల్లి వాసి లంకే లక్ష్మణుడు క్షేమంగా స్వగ్రామానికి చేరిక.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 19 Jun 2026 6:54 PM IST
Sakhinetipalli
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Sakhinetipalli: కలెక్టర్ చొరవతో దుబాయ్ నుండి కోనసీమకు చేరిన బాధితుడు

Sakhinetipalli: డాక్టర్. బీఆర్ .అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, సఖినేటిపల్లికి చెందిన లంకే లక్ష్మణుడు గల్ఫ్‌లో ఎదుర్కొన్న కష్టాల నుంచి బయటపడి క్షేమంగా స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు.

ఉపాధి కోసం దుబాయ్ వెళ్లిన లక్ష్మణుడు వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత అక్కడ ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్నాడు. కొంతకాలంగా అతని నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. స్థానిక తాజా మాజీ సర్పంచ్ గొల్లమందల చిట్టిబాబు, హ్యూమానిటీ సంస్థ నాయకుడు తాడి సహదేవ్ సహకారంతో వారు జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్‌ను ఆశ్రయించారు.

కలెక్టర్ చొరవతో ఏపీఎన్‌ఆర్టీసీ, భారత రాయబార కార్యాలయం సమన్వయంతో లక్ష్మణుడిని స్వదేశానికి రప్పించారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ సహకరించిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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