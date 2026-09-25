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Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిSakhinetipalli: లంక రేవు వద్ద రాకపోకలు నిలిపివేత.. అధికారుల ఆదేశాలు!

Sakhinetipalli: లంక రేవు వద్ద రాకపోకలు నిలిపివేత.. అధికారుల ఆదేశాలు!

Sakhinetipalli: వాయుగుండం ప్రభావంతో కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి - నరసాపురం మధ్య గోదావరిపై పడవ, పంటు ప్రయాణాలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 25 Sept 2026 11:26 AM IST
Sakhinetipalli
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Sakhinetipalli: లంక రేవు వద్ద రాకపోకలు నిలిపివేత.. అధికారుల ఆదేశాలు!

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Sakhinetipalli: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేని కారణంగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా సఖినేటిపల్లి లంక రేవు - పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం మధ్య గోదావరి నదిపై నిర్వహించే పడవ, పంటు రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

వాయుగుండం ప్రభావంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాతావరణం పూర్తిగా అనుకూలించే వరకు గోదావరి నదిలో పడవ ప్రయాణాలు చేయవద్దని అధికారులు సూచించారు. ప్రజల ప్రాణ భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, పరిస్థితులు చక్కబడిన వెంటనే పడవ రాకపోకలను పునరుద్ధరిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ సహకరించాలని కోరారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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