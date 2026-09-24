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Nidadavole: ఆర్టీసీ బస్టాండ్ చెరువును తలపిస్తున్న వర్షపు నీరు - ఇబ్బందులు!

Nidadavole: వర్షం పడితే చాలు చెరువులా మారుతున్న నిడదవోలు ఆర్టీసీ బస్టాండ్. నీటిలోనే నడుస్తూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు - శాశ్వత పరిష్కారానికి డిమాండ్.

UJJINA BALARAMA KRISHNA, NIDADAVOLE
Published on: 24 Sept 2026 2:39 PM IST
Nidadavole
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Nidadavole: ఆర్టీసీ బస్టాండ్ చెరువును తలపిస్తున్న వర్షపు నీరు - ఇబ్బందులు!

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Nidadavole: నిడదవోలు పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ వర్షం కురిసిన ప్రతిసారి వర్షపు నీటితో నిండిపోయి చెరువును తలపిస్తోంది. దీంతో ప్రయాణికులు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

వర్షం పడిన ప్రతిసారి బస్టాండ్‌ ప్రాంగణంలో నీరు నిలిచిపోవడం ఆనవాయితీగా మారిందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. బస్సులు ఎక్కేందుకు, దిగేందుకు ప్రయాణికులు నీటిలోనే నడవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఎన్నిసార్లు వర్షం కురిసినా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతున్నా శాశ్వత పరిష్కారం ఎందుకు చూపడం లేదని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. బస్టాండ్‌లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంతో పాటు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ప్రజలు సంబంధిత అధికారులను కోరుతున్నారు.

ప్రజల సమస్యలపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి తక్షణ చర్యలు చేపట్టి బస్టాండ్‌లో నీటి నిల్వ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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UJJINA BALARAMA KRISHNA, NIDADAVOLE

UJJINA BALARAMA KRISHNA, NIDADAVOLE

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