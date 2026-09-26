Rajahmundry: రూ.300 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు.. ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్!
Rajahmundry: రాజమండ్రిలో రూ.300 కోట్ల హెచ్ఏఎం నిధులతో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి. ముంపు సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నామని వెల్లడించిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్.
Rajahmundry: హెచ్ఏఎం నిధులతో నగరంలో రూ.300 కోట్లతో భారీ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. రహదారులు, డ్రెయిన్లు, సెంట్రల్ మీడియన్లు, వీధి దీపాలు, పార్కులు తదితర మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఈ నిధులను వినియోగించనున్నారని వివరించారు. ఈ మేరకు కొత్తపేటలోని రౌతు తాతాలు కల్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు.
గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాల్లోనూ నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో గతంలో ఎదురయ్యే స్థాయిలో నీటిముంపు సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. సంవత్సరాలుగా ఉన్న సమస్యలను ఒక్కరోజులో పరిష్కరించడం సాధ్యం కాదని, ఒక్కో ప్రాంతాన్ని గుర్తించి శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా పనులు చేపడుతున్నామని చెప్పారు. బోధి స్కూల్ ప్రాంతంలో గతంలో వర్షం పడితే తీవ్రంగా నీరు నిలిచిపోయేదన్నారు.
ఈ సమస్య పరిష్కారానికి కల్వర్టు విస్తరణ, రోడ్డు ఎత్తు పెంపు, మేజర్ డ్రైన్ల నిర్మాణం, అనుసంధాన డ్రైన్ల ఏర్పాటు వంటి పనులు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. స్వతంత్ర హాస్పిటల్ జంక్షన్ వరకు రోడ్డు ఎత్తు పెంచడంతో పాటు డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచామని, ఫారెస్ట్ కల్యాణ మండపం వైపు మేజర్ డ్రైన్ పనులు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. ఈ పనుల ఫలితంగా భారీ వర్షం కురిసినప్పటికీ నీరు ఎక్కువసేపు నిలవకుండా బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు.
ఇటీవల రామచంద్రారావు పేట ప్రాంతంలో వర్షపు నీటి సమస్యను స్వయంగా పరిశీలించానని చెప్పారు. 35, 36, 39వ వార్డులకు సంబంధించిన ప్రాంతాల్లో మేజర్ కల్వర్టులు, డ్రైనేజీ పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. గతంలో వర్షం పడితే మోకాళ్ల లోతు నీరు నిలిచేదని, ప్రస్తుతం 10–15 నిమిషాల్లోనే నీరు వెళ్లిపోతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారన్నారు.
హైటెక్ బస్స్టాండ్... కంబాలచెరువు ప్రాంతాలకు రూ.25 కోట్ల ప్రతిపాదన
హైటెక్ బస్స్టాండ్ వద్ద ముంపు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం అక్టోబర్ చివరి నాటికి పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. కంబాలచెరువు జంక్షన్ నుంచి రామచంద్రరావు పేట, తుమ్మలావ ప్రాంతాల వరకు ముంపు సమస్య పరిష్కారానికి సుమారు రూ.25 కోట్లతో పనులు ప్రతిపాదించినట్లు చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదించిన సుమారు రూ.300 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు పూర్తయ్యాయని, ఆయా పనులను దశలవారీగా ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జేఎన్ రోడ్డులో బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎదురుగా జీవీకే హాస్పిటల్ సమీపంలోని డ్రైన్ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.1.80 కోట్లు కేటాయించినట్లు చెప్పారు. వీఎల్ పురం ప్రాంతంలో డ్రైన్లు, రోడ్ల విస్తరణ చేపట్టామని, పాత యమహా షోరూమ్ మీదుగా వెళ్లే డ్రైన్కు రూ.80 లక్షలు మంజూరైనట్లు తెలిపారు.
అన్నపూర్ణమ్మపేట గేట్ నుంచి రెల్లిపేట వరకు 20 ఏళ్లుగా రోడ్డు, డ్రైనేజీ సమస్య ఉందని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ రోడ్డు, డ్రైనేజీ పనులు చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు. 29వ వార్డులో గేట్ నుంచి సోమాలమ్మ తల్లి ఆలయం వరకు రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.63 లక్షలు మంజూరయ్యాయని, పుష్కర నిధులతో పనులు త్వరలో ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. జాంపేట బ్రిడ్జి నుంచి గీతా అప్సర, రంబా థియేటర్ ప్రాంతం, డీలక్స్ సెంటర్ మీదుగా నాగులచెరువు మార్కెట్ జంక్షన్ వరకు 28, 29, 33వ వార్డులను కలిపే బీటీ రోడ్డుకు రూ.1.07 కోట్లు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు.
నగర ముంపు సమస్యలకు ప్రణాళికాబద్ధ పరిష్కారం
నగరంలో ముంపు సమస్య ఉన్న ప్రతి ప్రాంతాన్ని గుర్తించి ప్రణాళికాబద్ధంగా డ్రైనేజీ, కల్వర్టులు, రోడ్ల ఎత్తు పెంపు వంటి పనులు చేపడుతున్నామన్నారు. నగరాన్ని క్రీడా రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు క్రీడా మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. వీఎల్ పురం ప్రాంతంలో ఖేలో ఇండియా నిధులతో రూ.14 కోట్లతో అరేనా-2 నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు.
2027 ఫిబ్రవరిలో అరేనా-2ను అధికారికంగా ప్రారంభించే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు. అరేనా-1కు సుమారు రూ.28 కోట్లతో అక్టోబర్ చివరి నాటికి టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. అరేనా-1, అరేనా-2 కలిపి సుమారు రూ.54 కోట్లతో మల్టీపర్పస్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పుష్కరాల నాటికి రెండు అరేనాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
వార్డుల్లోనూ క్రీడా వసతులు
స్థానిక 50వ వార్డులో సుమారు రూ.35 లక్షలతో స్పోర్ట్స్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు. ఇందులో సింథటిక్ బాస్కెట్బాల్ కోర్టు, కబడ్డీ, వాలీబాల్ కోర్టు, జిమ్ పరికరాలు, వాకింగ్ ట్రాక్ ఉంటాయని చెప్పారు. జీఎస్టీ కార్యాలయం వెనుక ఉన్న టెన్నిస్ కోర్టుల అభివృద్ధికి రూ.50 లక్షలు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. టెన్నిస్తో పాటు పికిల్బాల్ కోర్టులను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఎస్కేవీటీ కళాశాలలోని బాస్కెట్బాల్ కోర్టు అభివృద్ధికి శాప్ నుంచి రూ.20 లక్షల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ వచ్చినట్లు ఎమ్మెల్యే వాసు వెల్లడించారు.
డీఎస్సీపై వైసీపీ విమర్శలకు ఎమ్మెల్యే వాసు కౌంటర్
డీఎస్సీ నియామకాల విషయంలో వైసీపీ చేస్తున్న విమర్శలను ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తప్పుబట్టారు. డీఎస్సీ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించామన్నారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో పేపర్ లీక్ వంటి ఆరోపణలు చేయడం సరైనది కాదని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగ నియామకాలు, జాబ్ క్యాలెండర్, డీఎస్సీ తదితర అంశాలపై కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తుందని తెలిపారు.
సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా 819 మందికి రూ.6.78 కోట్ల సాయం
సిటీ నియోజకవర్గంలో గత రెండు సంవత్సరాల్లో 819 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా మొత్తం రూ.6,78,12,779 విలువైన చెక్కులు అందించినట్లు ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం 47 చెక్కులు, 3 ఎల్ఓసీలు కలిపి రూ.34,22,334 విలువైన చెక్కులు అర్హులకు అందచేశామని, ఇంకా 123 ఫైల్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వాటి విలువ సుమారు రూ.1.70 కోట్లు అని వెల్లడించారు.
దివ్యాంగులకు రూ.30 లక్షల సీఎస్ఆర్ పరికరాలు
గెయిల్ సహకారంతో రూ.30 లక్షల సీఎస్ఆర్ నిధులు మంజూరు చేయించామని చెప్పారు. ఈ నిధులతో బ్యాటరీ ట్రైసైకిళ్లు, వీల్చైర్లు, వినికిడి యంత్రాలు, అంధులకు వాకింగ్ స్టిక్స్ తదితర పరికరాలను అందించనున్నట్లు తెలిపారు. అవసరమైన వారు అక్టోబర్ 3న ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి జేఎన్ రోడ్డులోని సాల్ట్ రెస్టారెంట్ ఎదురుగా ఉన్న వి కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగే క్యాంప్కు వచ్చి నమోదు చేయించుకోవాలన్నారు. ఎమ్మెల్యే సూచించారు. 42 వార్డుల నుంచి అర్హులైన వారు తమ ధ్రువపత్రాలతో వచ్చి వెరిఫికేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలన్నారు.
కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉన్నాం
కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు 100 శాతం సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు. అయితే కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన కొన్ని న్యాయపరమైన అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉందన్నారు. మేయర్ అభ్యర్థిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి తుది నిర్ణయం లేదని చెప్పారు. ఎన్నికల అంశాలపై టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మూడు పార్టీల నాయకులతో సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్తామని తెలిపారు.
కార్పొరేటర్ స్థానాల విషయంలో కూడా గెలుపు అవకాశాలు, స్థానిక సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయాలు ఉంటాయని చెప్పారు. అనంతరం 50 మంది లబ్ధిదారులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను కూటమి నాయకులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ పంపిణీ చేశారు. కూటమి నాయకులు మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.