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Sakinetipalli: సఖినేటిపల్లి శిలాఫలకంపై ఫోటో తొలగింపుపై టీడీపీ ఆగ్రహం

Sakinetipalli: సఖినేటిపల్లిలో శిలాఫలకంపై పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోను తొలగించడం పిరికిపందల చర్య అని ఖండించిన టీడీపీ ఇన్‌చార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య. బాధ్యులపై చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 14 July 2026 4:15 PM IST
Sakinetipalli
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Sakinetipalli: సఖినేటిపల్లి శిలాఫలకంపై ఫోటో తొలగింపుపై టీడీపీ ఆగ్రహం

సఖినేటిపల్లి: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు నియోజకవర్గం, సఖినేటిపల్లి మండలం, సఖినేటిపల్లి మార్కెట్ యార్డు వద్ద నిర్మించిన బీటీ రోడ్డు, మోరిపోడు గ్రామంలోని రంపాలమ్మ తల్లి ఆలయ సమీపంలో నిర్మించిన సిమెంట్ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన అభివృద్ధి శిలాఫలకాలపై రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోలను తొలగించడం అత్యంత దురదృష్టకరమైన, పిరికిపందల చర్య అని రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, రాజోలు టీడీపీ ఇన్‌చార్జ్ గొల్లపల్లి అమూల్య తీవ్రంగా ఖండించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం సమిష్టిగా పనిచేస్తున్న సమయంలో ప్రజల్లో అపోహలు సృష్టించేందుకు కొందరు కావాలనే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల మద్దతుతో ఎన్నికైన కూటమి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన శిలాఫలకాలపై ఉన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాన్ని తొలగించడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రజా ధనంతో చేపట్టే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రాజకీయ కక్షసాధింపుకు వేదికగా మార్చడం సరికాదన్నారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిని గుర్తించి చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులను ఆమె డిమాండ్ చేశారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు,ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ సమన్వయంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారని, ఆ అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేని శక్తులే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నాయని అమూల్య ఆరోపించారు. ప్రజలు ఇటువంటి చౌకబారు రాజకీయాలను నమ్మరని, అభివృద్ధి, సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా ప్రతినిధుల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ఆమె కోరారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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