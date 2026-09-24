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Razole: కేశనపల్లి జెడ్పీ హైస్కూల్‌లో భరతమాత విగ్రహావిష్కరణ!

Razole: మలికిపురం మండలం కేశనపల్లి జెడ్పీ హైస్కూల్‌లో ఘనంగా భరతమాత విగ్రహావిష్కరణ: పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేసిన రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 24 Sept 2026 6:03 PM IST
Razole
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Razole: కేశనపల్లి జెడ్పీ హైస్కూల్‌లో భరతమాత విగ్రహావిష్కరణ!

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రాజోలు: మలికిపురం మండలం కేశనపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో భరతమాత విగ్రహాన్ని రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని భరతమాతకు పూజలు నిర్వహించారు. విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి, జాతీయ సమైక్యత, సేవాభావం పెంపొందించేందుకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థులు విద్యతో పాటు దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, జాతీయ విలువలను గౌరవించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి అవసరమైన సహకారం అందించేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, ప్రజాప్రతినిధులు, జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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