Razole: రాజోలులో ప్రశాంతంగా ముగిసిన గణేష్ నిమజ్జనం ఎంపీడీవోకు సన్మానం!
Razole: రాజోలులో ప్రశాంతంగా ముగిసిన గణేష్ నిమజ్జనం, సహకరించిన ఎంపీడీవో కే. వెంకటేశ్వరరావును శాలువాతో సత్కరించిన ఉత్సవ సమితి సభ్యులు.
Razole: రాజోలు నియోజకవర్గ స్థాయిలో నిర్వహించిన గణేష్ నిమజ్జన మహోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత విజయవంతంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు సహకరించిన రాజోలు ఎంపీడీవో కే. వెంకటేశ్వరరావుకు రాజోలు తాలూకా గణేష్ నిమజ్జన ఉత్సవ సమితి సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీవో కే. వెంకటేశ్వరరావును సాలువాతో సత్కరించి, ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా అందిస్తున్న విధంగానే ఈ ఏడాది కూడా కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు.
గణేష్ నిమజ్జన మహోత్సవం విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించిన మండల ప్రజా పరిషత్ సిబ్బంది, పంచాయతీ సిబ్బంది, పోలీసు మరియు ఇతర శాఖల సిబ్బంది, విలేకరులకు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు.
ప్రజల సహకారం, అధికారుల సమన్వయం, సిబ్బంది సేవలతో గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం సజావుగా పూర్తయిందని ఉత్సవ సమితి సభ్యులు పేర్కొన్నారు.