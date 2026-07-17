Razole: రాజోలు పాఠశాలకు రూ.2 లక్షలతో డైనింగ్ హాల్ విరాళం
Razole: శివకోటి పాఠశాలలో రూ.2 లక్షల వ్యయంతో డైనింగ్ హాల్ నిర్మించిన దాత ధరణి ప్రగడ రామలింగమూర్తి. విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం చేసిన సేవను కొనియాడిన గ్రామస్థులు.
రాజోలు: డాక్టర్.బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం శివకోటి గ్రామంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ మెమోరియల్ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో కీర్తిశేషులు శ్రీమతి ధరణి ప్రగడ శేషాయమ్మ జ్ఞాపకార్థం ఆమె కుమారులు ధరణి ప్రగడ రామలింగమూర్తి సుమారు రూ.2 లక్షల వ్యయంతో డైనింగ్ హాల్ను నిర్మించి పాఠశాలకు అందజేశారు.
విద్యార్థులకు భోజన వసతులు మెరుగుపడేలా నిర్మించిన ఈ డైనింగ్ హాల్ పట్ల పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ చైర్మన్, సభ్యులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ధరణి ప్రగడ రామలింగమూర్తి ని అభినందించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా గ్రామ ప్రజలు, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొని ఆయన చేసిన సేవను కొనియాడారు. రిటైర్డ్ మండల విద్యాశాఖ అధికారి జొన్నలగడ్డ గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని చేపట్టిన ఈ సేవా కార్యక్రమం సమాజానికి ఆదర్శప్రాయమని పేర్కొన్నారు. విద్యాభివృద్ధికి ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరెందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయని ఆయన అన్నారు.