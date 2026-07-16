Amalapuram: రాజోలు ఎస్సీ హాస్టల్ నిర్మాణంలో జాప్యంపై నిరసన
Amalapuram: రాజోలులో ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్ నిర్మాణాన్ని వెంటనే చేపట్టాలని కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం. దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన, అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం.
అమలాపురం: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు మండలం రాజోలు లోని ఎస్సీ బాలుర వసతి గృహాన్ని కూల్చివేసి ఏడాది గడిచినా నూతన భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టకపోవడం దారుణమని దళిత హక్కుల పోరాట సమితి, దళిత చైతన్య వేదిక నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వసతి గృహ నిర్మాణ పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని కోరుతూ గురువారం అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కలెక్టరేట్లో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి వీర్ల సుబ్బారావుకు మెమోరాండం సమర్పించారు.
వసతి గృహాన్ని కూల్చివేసిన అనంతరం అందులోని నిర్మాణ సామగ్రి ఏమైందనే దానిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అలాగే నిర్మాణ పనుల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించని పక్షంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా దళిత, ప్రజా సంఘాలతో కలిసి ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో దేవ రాజేంద్రప్రసాద్, బత్తుల మురళీకృష్ణ, తోటే ప్రతాప్, చిలకపాటి శ్రీధర్, మందపాటి మధు, బొంతు రమణ, అడ్వకేట్ వడ్డీ నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.