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Razole: ఏపీఎన్జీజీవోస్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక

Razole: రాజోలు తాలూకా APNGGO అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక. అధ్యక్షులుగా ఐ. ప్రతాప్ రాజు, కార్యదర్శిగా కే. శ్రీనివాసరావు నియామకం.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 25 Sept 2026 5:35 PM IST
Razole
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Razole: ఏపీఎన్జీజీవోస్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక

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రాజోలు: రాజోలు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో APNGGO అసోసియేషన్ రాజోలు తాలూకా యూనిట్ అత్యవసర కార్యవర్గ సమావేశం శుక్రవారం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఖాళీగా ఉన్న కార్యవర్గ స్థానాలను కో ఆప్షన్ పద్ధతిలో భర్తీ చేస్తూ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులను ఎన్నుకున్నారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు తాడి ఏసుబాబు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎం. వెంకటేశ్వర్లు, కార్యదర్శి కోలా కృష్ణ, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఆర్.వి. నరసింహారాజు, అమలాపురం యూనిట్ అధ్యక్షులు నిమ్మకాయల శ్రీనివాస్, రాజోలు యూనిట్ మాజీ అధ్యక్షులు సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా కో ఆప్షన్ పద్ధతిలో రాజోలు తాలూకా యూనిట్ నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. అధ్యక్షులుగా శ్రీ ఐ. ప్రతాప్ రాజు, కార్యదర్శిగా శ్రీ కే. శ్రీనివాసరావు, సహ అధ్యక్షులుగా శ్రీ ఓలేటి శ్రీనివాస్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా శ్రీ ఉమామహేశ్వరరావు, ఉపాధ్యక్షులుగా శ్రీ కడలి మోహన్ చిట్టిబాబు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా శ్రీ శంకర్, స్టేట్ కౌన్సిలర్‌గా శ్రీ తులసీ రావు ఎన్నికయ్యారు.

ఈ కో ఆప్షన్ ప్రక్రియకు పరిశీలకులుగా జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ చిక్కాల సూర్యారావు వ్యవహరించారు. సమావేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు పాల్గొని నూతన కార్యవర్గ సభ్యులకు అభినందనలు తెలిపారు. నూతనంగా ఎన్నికైన సభ్యులకు జిల్లా కార్యవర్గం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం, సంఘం బలోపేతం, ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం సమష్టిగా పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా నాయకులు సూచించారు.

ఎన్నికల ప్రక్రియ అనంతరం రాజోలు తాలూకా యూనిట్ మాజీ అధ్యక్షులు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంను నూతనంగా ఎన్నికైన కార్యవర్గ సభ్యులు పూలమాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఆయన అందించిన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం నూతన కార్యవర్గం ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు ఆత్మీయంగా వీడ్కోలు పలికారు. కార్యక్రమం స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ముగిసింది.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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