Home ఆంధ్రప్రదేశ్రాజమండ్రిRazole: రాజోలు 'వరల్డ్ రికార్డ్' సృష్టించిన బాల మేధావి సచిన్

Razole: రాజోలు 'వరల్డ్ రికార్డ్' సృష్టించిన బాల మేధావి సచిన్

Razole: కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన 8వ తరగతి విద్యార్థి సచిన్ అరుదైన రికార్డు. మానవ క్యాలెండర్‌గా ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాల మేధావిని అభినందించిన ఎమ్మెల్యే.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 15 July 2026 3:46 PM IST
Razole
X

Razole: రాజోలు 'వరల్డ్ రికార్డ్' సృష్టించిన బాల మేధావి సచిన్

రాజోలు: వయసు కేవలం 12 ఏళ్లు.. చదువుతోంది 8వ తరగతి.. కానీ అతని అసాధారణ ప్రతిభకు ప్రపంచమే జేజేలు పలికింది. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు మండలం పొదలాడ గ్రామానికి చెందిన ఓ పేద కుటుంబపు బాలుడు పెసింగి సచిన్, తన అపూర్వ మానసిక గణన నైపుణ్యం, అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తి, విశేష గణిత మేధస్సుతో బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించి తెలుగు జాతి గర్వించేలా చేశాడు.

ఒక సంవత్సరం నుంచి కోట్లాది సంవత్సరాల పరిధిలోని ఏ తేదీనైనా క్షణాల్లో ఖచ్చితంగా గణించి, ఆ రోజుకు సంబంధించిన వారాన్ని చెప్పగల అరుదైన మానవ క్యాలెండర్ ప్రతిభతో సచిన్ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. మెరుపు వేగంతో కూడిన అతని గణన సామర్థ్యం, అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తి, అపూర్వ మేధస్సును గుర్తించిన బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సంస్థ, ఈ నెల 14న అతనికి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన "ది ఇన్ఫినిటీ హ్యూమన్ క్యాలెండర్ జీనియస్ – కాలిక్యులేటింగ్ ఏనీ డే అక్రాస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్" అవార్డును ప్రదానం చేసింది.

చిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇలాంటి అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకోవడం సచిన్ అసాధారణ ప్రతిభకు నిదర్శనం. కోనసీమ గడ్డపై పుట్టిన ఈ బాల మేధావి సాధించిన ఘనత జిల్లా ప్రజలకే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలకే గర్వకారణంగా నిలిచింది. ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డుకాదని, పట్టుదల ఉంటే ప్రపంచం మనల్ని గుర్తిస్తుందనే విషయాన్ని సచిన్ మరోసారి నిరూపించాడు.

ఈ సందర్భంగా పి. గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ తన పార్టీ క్యాంపు కార్యాలయంలో సచిన్‌ను ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు. అతి చిన్న వయసులోనే ప్రపంచ వేదికపై తెలుగు వారి కీర్తిని చాటిన సచిన్‌ను అభినందిస్తూ, భవిష్యత్తులో మరెన్నో శిఖరాలను అధిరోహించి దేశానికి మరిన్ని గౌరవాలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.

కోనసీమ నేల నుంచి ప్రపంచ రికార్డుల పుటల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ బాల మేధావి ప్రయాణం, భావితరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవనుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

RazolePesingi SachinWorld RecordChild Prodigy
PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X