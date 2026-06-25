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Mallampudi: టిడిపి కార్యకర్త కుటుంబానికి పెందుర్తి అభిరామ్ పరామర్శ

Mallampudi: రాజానగరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకుడు పెందుర్తి అభిరామ్ మానవత్వం చాటుకున్నారు.

NARAYANA, RAJANAGARAM
Published on: 25 Jun 2026 11:13 AM IST
Mallampudi
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Mallampudi: టిడిపి కార్యకర్త కుటుంబానికి పెందుర్తి అభిరామ్ పరామర్శ

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Mallampudi: రాజానగరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు,తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఎంపీటీసీ కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన రాజానగరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు పెందుర్తి అభిరామ్ -రాజానగరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటానని భరోసా.

తెలుగుదేశం పార్టీకి వీర విధేయుడుగా నిలిచి, పార్టీకి సేవలు అందించి ఇటీవల స్వర్గస్తులైన రాజానగరం మండలం మల్లంపూడి గ్రామానికి చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఎంపీటీసీ పి.ప్రసాద్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు పెందుర్తి అభిరామ్ వారికి భరోసానిచ్చి,

"పెందుర్తి సేవా సమితి" తరపున ₹10,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు. నియోజకవర్గంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా ఏ విధమైన కష్టం వచ్చినా ఆపదొచ్చినా ఒక అన్నగా , ఒక కొడుకుగా అండగా నిలుస్తానని హామీ ఇచ్చిన పెందుర్తి అభిరామ్.

Pendurthi AbhiramRajanagaramMallampudi
NARAYANA, RAJANAGARAM

NARAYANA, RAJANAGARAM

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