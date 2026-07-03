Rajahmundry: పారిశుద్ధ్య మెరుగుకు పటిష్ట చర్యలు.. కమిషనర్ రాహుల్ మీనా
Rajahmundry: రాజమండ్రి నగరంలో పారిశుద్ధ్య పనులను మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా తనిఖీ చేశారు.
Rajahmundry: నగర పరిశుభ్రతను మెరుగుపరిచేలా.. పారిశుద్ధ్య చర్యలను మరింత పటిష్టపరచాలని కమిషనర్ రాహుల్ మీనా ఆదేశించారు. శుక్రవారం ఉదయం ఇంజనీరింగ్, ప్రజారోగ్య అధికారులతో కలిసి లాలాచెరువు పరిసర ప్రాంతాలలో పర్యటించి.. పారిశుద్ధ్య చర్యలను తనిఖీ చేశారు. కాలువల్లో మురుగునీరు సజావుగా సాగేలా డీసిల్టేషన్ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
సెంట్రల్ జైలు మెయిన్ గేటు వద్ద తరచూ డ్రెయిన్ బ్లాక్ కాకుండా ఒక మ్యాన్ హోల్ ను ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా ఇంజనీరింగ్ అధికారులకు సూచించారు. అలాగే నగరంలోని పశువుల యజమానులు చుట్టుప్రక్కల నివాసితులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలని.. ఆవులు, ఇతర పశువులు రోడ్లపైకి రాకుండా కాంపౌండ్ వాల్ ను కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు.
ముఖ్యంగా 8వ వార్డులో విచ్చలవిడిగా పశువులను రోడ్ల మీదకు వదలడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు ఆటంకంగా, ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయన్నారు. డివైడర్ల వద్ద గ్రీనరీ కూడా దెబ్బతింటోందని చెప్పుకొచ్చారు. వార్డు సచివాలయాల శానిటేషన్ సెక్రటరీలు కూడా తమ తమ సచివాలయాల పరిధిలో రోడ్లపైకి ఆవులు/ గేదెలు తిరగకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట ఎస్ఈ రీటా, ఎంహెచ్ఓ వినూత్న, శానిటరీ సూపర్ వైజర్ శ్రీనివాస్, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఉన్నారు.